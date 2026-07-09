Robo armado y secuestro en Surco: Asaltan unidad con cargamento de lingotes de oro en av. El Derby

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un violento asalto a mano armada ocurrió la madrugada de este miércoles 9 de julio en Santiago de Surco, cuando un grupo de delincuentes interceptó un vehículo que transportaba un cargamento de oro con destino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Durante el ataque, el conductor recibió un impacto de bala, mientras que el copiloto fue secuestrado por los asaltantes.

Cómo se desarrolló el atraco

Cuando el vehículo transitaba por el sector de El Derby, fue interceptado por una camioneta blanca, de la que descendieron entre cuatro y cinco sujetos encapuchados armados con fusiles, quienes abrieron fuego contra la unidad sin previo aviso.

Tras el ataque, los delincuentes se apoderaron de la mochila con el oro y secuestraron al copiloto, identificado únicamente como "Urbano", antes de huir con rumbo desconocido. Por su parte, el conductor, César Augusto Espinoza Hernández, recibió un disparo en el brazo derecho durante la balacera, consiguió llegar por sus propios medios al Hospital Cayetano Heredia, donde fue atendido.

Declaraciones del chofer herido

En su testimonio, Espinoza declaró ante las autoridades que cerca de las 5:30 a.m. se desplazaba en un vehículo Suzuki blanco con placa BRJ-303, acompañado de un sujeto al que identificó como "Urbano". Según su palabra, minutos antes habían recogido una mochila negra con oro desde un inmueble situado en la avenida El Polo, en Santiago de Surco.

El equipo médico confirmó que presentaba una lesión provocada por un proyectil de arma de fuego en el brazo derecho, por lo que quedó en observación.

La PNP alista las investigaciones

La Policía Nacional inició las diligencias para identificar a los autores del ataque, establecer la procedencia y valor del cargamento de oro, además de localizar al copiloto secuestrado y esclarecer los detalles del asalto ocurrido en Surco. Según el reporte del personal de Criminalística, registraron cerca de 27 casquillos de bala.

Personal de Criminalística hayaron al menos 27 casquillos de bala

En la bajada de la avenida El Derby, alrededor de las 5:30 de la mañana, se registró un atraco a mano armada a una camioneta que transportaba lingotes de oro con dirección al aeropuerto Jorge Chávez. Los delincuentes dispararon e hirieron al piloto del vehículo, de nombre César Augusto Espinoza Hernández, y secuestraron al copiloto. La Policía y Dirincri se encuentran en desarrollo con las investigaciones.