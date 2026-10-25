Era cobrador de combi y le rezaba a un duende: 'Chiquiplum', el presunto hacker de 'Los Gatilleros de Lima Norte'

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Jasen Rojas, alias 'Chiquiplum', fue capturado por la Policía Nacional como presunto responsable del soporte informático de "Los Gatilleros de Lima Norte". Según la información policial, habría conseguido datos privados que la organización utilizaba para amenazar a personas vinculadas al transporte en Lima y Callao.

¿Quién es el detenido?

La Policía identifica a Rojas como el supuesto encargado de obtener información mediante herramientas informáticas para la organización. Su presunta función habría sido acceder sin autorización a bases de datos estatales para reunir detalles sobre las personas amenazadas.

Estas imputaciones permanecen bajo investigación y no representan una declaración judicial de culpabilidad.

Trabajaba como cobrador de colectivo y le rezaba a un duende

Según la hipótesis fiscal, 'Chiquiplum' habría utilizado su fachada de cobrador de combi para ganarse la confianza de los conductores y obtener información personal de ellos sin levantar sospechas. Esta estrategia le habría permitido acceder a datos de sus víctimas por una vía distinta a los presuntos accesos ilegales a registros estatales.

A ello se suma un detalle particular de la investigación; antes de acceder a la información de sus víctimas, se encomendaba a un duende . Según las revelaciones del caso, el investigado encendía velas y rezaba ante un altar personal dedicado a esta figura mística.

Imagen referencial

Datos personales habrían servido para intimidar

De acuerdo con la versión policial, el sospechoso habría recopilado fotografías, datos personales e información sobre los familiares de las víctimas. Ese material presuntamente permitía reforzar las amenazas al demostrar conocimiento sobre el entorno de las personas sometidas a extorsión.

La publicación no identifica las instituciones cuyos registros habrían sido vulnerados ni establece el número de personas que podrían haber resultado afectadas por estos accesos.

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Diligencias deberán esclarecer su participación

Las autoridades deberán determinar qué función habría desempeñado el detenido y hasta dónde habría llegado su presunto acceso no autorizado a información del Estado. Asimismo, corresponde establecer cómo habría utilizado esos datos en las actividades delictivas investigadas.

La captura coloca bajo investigación el supuesto uso de información privada para fortalecer las amenazas contra transportistas. El esclarecimiento del caso dependerá de las pruebas reunidas y de la determinación de responsabilidades individuales durante el proceso.