Megaoperativo contra "Los Orientales": detienen a 12 presuntos integrantes y hallan billetes falsos por S/300 mil y US$ 3 mil

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron un megaoperativo contra «Los Orientales», presunta banda que fabricaba y traficaba billetes falsos. Hubo 12 detenidos y 12 inmuebles allanados en Lima, Piura y Arequipa, donde hallaron dinero falsificado por S/ 300 mil y US$ 3 mil.

Así funcionaba la presunta red desde San Juan de Lurigancho

Según el Ministerio Público, la presunta organización habría operado desde septiembre del 2023 y tenía su principal centro de operaciones en el distrito de San Juan de Lurigancho. Desde allí, sus presuntos integrantes coordinaban tanto la impresión como el acabado del papel moneda falsificado.

Los billetes se distribuían desde ese punto en distintos sectores de Lima Metropolitana y en otras regiones del país, principalmente Piura y Arequipa. Los presuntos miembros tendrían roles estrictamente definidos, desde la impresión y el troquelado hasta el acabado y la venta al por mayor.

Dinero falsificado hallado.

La intervención fiscal se realizó con el apoyo de la Oficina Central de Numerario (OCN) del Banco Central de Reserva del Perú. Esta coordinación entre instituciones busca combatir la falsificación de dinero y proteger la circulación de billetes auténticos dentro del sistema monetario del país.

Lo hallado en los allanamientos y los responsables

Entre los puntos intervenidos figuran el sector Casa Blanca, en SJL; Cerro Colorado, en Arequipa; y Castilla, en Piura. Todas estas intervenciones son parte de un despliegue simultáneo, ejecutado por la PNP y la Fiscalía por tres regiones del país.

Además del dinero falsificado en dos denominaciones, los agentes incautaron planchas y pliegos de billetes impresos, junto con insumos y herramientas que habrían servido para su elaboración. Durante las diligencias también hallaron un arma de fuego y otros bienes presuntamente relacionados con las actividades ilícitas.

Operación fiscal.

El operativo estuvo a cargo de la fiscal provincial Lissette Ayme Romero Carrillo, responsable del Cuarto Equipo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada. Las investigaciones fiscales buscan determinar la responsabilidad penal de los presuntos integrantes de la organización criminal "Los Orientales".

La acción se desarrolla durante con la gestión del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dentro de las acciones del Ministerio Público para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y las actividades ilícitas que afectan la seguridad y la economía del país.

La Fiscalía y la PNP detuvieron a 12 presuntos integrantes de "Los Orientales" en un megaoperativo por Lima, Piura y Arequipa. Los agentes lograron incautar billetes falsos por S/ 300 mil y US$ 3 mil, y la investigación fiscal por falsificación de dinero continúa.