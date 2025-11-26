PNP incauta 10 toneladas de pirotécnicos en vivienda de Comas: Valor del material es cercano a los S/. 250 mil

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizado en una vivienda del distrito de Comas permitió la incautación de 10 toneladas de pirotécnicos. El material retenido hallado en varios ambientes del inmueble tendría un valor que se acerca a los 250 mil soles.

Divincri a cargo del operativo

Según el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), fue la División de Investigación Criminal (Divincri) la que estuvo a cargo de la operación en el distrito de Lima Norte. Tras requisar el material explosivo se detuvo a tres personas, quienes estarían implicados en el delito contra la seguridad pública.

Algunos de los pirotécnicos fueron encontrados camuflados en paquetes parecidos al de las golosinas. Para los menores de edad que llegasen a adquirirlos, representaría un serio riesgo, especialmente en el contexto de las fiestas navideñas, a lo que el general Lozada hizo referencia.

"Esto parecen caramelos, entonces constituye un riesgo para los niños sobre todos para estas fiestas navideñas que se producen accidentes. Estos son tipo tortas y han salido mucho de nuestros niños lesionados, se han amputado los dedos", sostuvo el oficial PNP.

Pirotécnicos incautados en vivienda de Comas.

La hipótesis policial señala que estos productos inflamables se venderían durante las campañas de fin de año en los pequeños mercados del cono norte. El hallazgo realizado en la madrugada del miércoles 27 de noviembre, incluyó cuentecillos, bombardas y otros productos que suelen ser comercializados en esta época del año.

Recomendaciones ante manipulación de pirotécnicos

El cuerpo general de los Bomberos Voluntarios del Perú ofrece una serie de recomendaciones cuando se utilicen pirotécnicos. Una de ellas es asegurarse que los productos se encuentren habilitadas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Indica que la mayoría de lesiones que suelen presentarse por el uso de fuegos artificiales ocurren con frecuencia en las manos, dedos, ojos, cabeza y la cara. Ante una emergencia de esta clase, aconseja mantener la calma y de inmediato llamar a los servicios de emergencia.

Ante la incomodidad que estos artefactos representan para personas con autismo o mascotas, recomienda planificar la celebración en conjunto, cuidar a los menores y brindarle audífonos que cubran todo el oído.

La Divincri realizó un operativo en el distrito de Comas que culminó con la incautación de 10 toneladas de pirotécnicos en una vivienda. Se presume que iban a ser vendidos en mercados de Lima Norte.