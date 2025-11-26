VES: Presunto extorsionador muere baleado por su propia arma durante pelea

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En Villa El Salvador (VES), un presunto extorsionador perdió la vida durante una pelea y, según la Policía, habría sido baleado con su propia arma. Dos personas ya fueron detenidas mientras las investigaciones siguen su curso.

Presunto extorsionador muere baleado

La noche del martes 25 de novie,bre, alrededor de las 8 p.m., un altercado dentro de una vivienda de dos pisos, de color blanco, en la calle 3 del Parque Sector 1 Grupo 1, en Villa El Salvador, terminó con un presunto extorsionador baleado.

La víctima, identificada como Eduardo Javier Espinoza Castillo, de 20 años y de nacionalidad venezolana, habría sido presunto integrante de una organización dedicada al cobro de gota a gota, según la Policía.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el intercambio de disparos ocurrió en medio de un presunto forcejeo con los detenidos, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

"(La gresca fue) dentro del domicilio y los disparos que acaban con la vida del venezolano en el exterior. Lo que pasa es que, al parecer, ha habido un forcejeo en el interior del domicilio (...) La Policía no puede descartar ninguna hipótesis a esta altura", sostuvo el coronel PNP Holger Abel Obando Cristóbal.

Según el general Óscar Arriola, el presunto extorsionador terminó muriendo tras ser herido con su propia arma:

"La persona que habría estado extorsionando terminó siendo ultimada con la misma arma con la que, presuntamente, intentó atacar a dos sujetos también de nacionalidad venezolana. Las investigaciones siguen en curso y hay dos detenidos por este caso".

Dos detenidos con pruebas determinantes

Tras el incidente, la Policía logró la captura de dos personas vinculadas al caso. Robinson Guillén Vargas, de 34 años, residía en la vivienda donde ocurrió la gresca y fue detenido por su presunta implicancia.

Víctor Manuel Reyes Balbuena, de 28 años, también quedó bajo custodia policial, aunque presenta heridas de bala y permanece en el hospital de emergencias de Villa El Salvador.

El caso sigue en investigación y la Policía Nacional, junto con la Fiscalía y peritos, continúa recopilando pruebas para esclarecer los hechos.

Hasta ahora, los agentes han recuperado un arma de fuego y un vehículo, elementos clave para la investigación.

"Tenemos un arma de fuego, un vehículo, dos detenidos y eso nos da rica información. La Policía actuó de inmediato", sostuvo el coronel PNP Holger Abel Obando Cristóbal.

El enfrentamiento en VES dejó como saldo la muerte de un presunto extorsionador, abatido con su propia arma. Las autoridades ya tienen a dos detenidos mientras investigan lo sucedido.