Incautan más de 3 mil municiones con destino a Ecuador camufladas en un motor

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En Tumbes, incautaron más de 3 mil municiones que tenían como destino a Ecuador. Dicho cargamento estaba camuflado en un motor.

Municiones camufladas en cargamento

En medio de la alta criminalidad en el territorio peruano, la Policía Nacional del Perú (PNP) incautó más de 3 mil municiones de calibre 9x19 en un bus interprovincial que habría tenido como destino el país de Ecuador.

La incautación se realizó en Tumbes más el cargamento habría sido enviado desde la capital limeña a través de la empresa de transportes Flores con punto final en el país vecino.

Agentes de la PNP intervinieron el vehículo en el terminal terrestre de la empresa donde se encontraron las municiones al interior de una caja que contenía un motor con el fin de no levantar sospechas. Los más de 3 mil proyectiles se encontraron extendidos en toda la encomienda.

Según una autoridad policial se logró identificar a los remitentes del envío cuyos nombres se mantienen en reserva. De acuerdo a la información preliminar, se trataría de una pareja de ciudadanos peruanos, mientras que los destinatarios sería una pareja de ciudadanos ecuatorianos.

El transporte de armamento resalta la problemática que enfrenta el país ante el uso de armas y otro tipo de equipos con fines presumiblemente delictivos, además de constituir un delito.

Como se conoce, el crimen en Sudamérica aún es una problemática que no se han enfrentado de manera gubernamental entre los países de la región.

Destrucción de armas usadas por bandas criminales

El pasado 12 de noviembre, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la organización británica Mines Advisory Group (MAG) efectuaron un operativo en conjunto para la destrucción de 8,291 armas de fuego incautadas en diversos operativos ejecutados a nivel nacional.

El proceso fue realizado en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate, cuyos restos metálicos serán trasladados a Chimbote (Áncash) para su fundición por la empresa Siderperú. Tal grupo de armamento se transformaría en juegos infantiles y mini gimnasios destinados a zonas vulnerables del país.

Entre el armamento destruido se encuentran revólveres, pistolas y escopetas, cuya mayor incautación se realizó en la región de Lima con 5,773 armas en total.