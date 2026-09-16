Masacre en Trujillo: capturan a dueño de camioneta usada en secuestro de empresario minero

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, fue capturado en Yurimaguas, Loreto, por agentes de la Policía Nacional del Perú. El detenido es señalado como propietario de la camioneta utilizada durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, en Trujillo.

PNP captura al dueño de camioneta

La captura de Bereche se produjo durante un operativo policial realizado en Yurimaguas. Los agentes ubicaron al propietario de la Toyota Hilux blanca de placa BSJ-899, vehículo que aparece relacionado con la investigación por el secuestro del empresario minero en Trujillo.

Durante la intervención, la Policía incautó un arma de fuego y varios teléfonos celulares. Bereche quedó bajo custodia de las autoridades en Yurimaguas, mientras continúan las diligencias para establecer su participación dentro de la investigación relacionada con el secuestro.

🔴🔵🚨 #AHORA | La Policía Nacional capturó a Joyce Renato Bereche Maco (26), alias 'Joyce', quien estaría relacionado con el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en la madrugada del 30 de agosto en Trujillo. De acuerdo con el reporte... pic.twitter.com/BSG7BLUKb9 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 16, 2026

La camioneta fue identificada por los investigadores como uno de los vehículos vinculados al traslado de los responsables del hecho. Su propietario había sido identificado previamente mediante los registros correspondientes, por lo que la Policía inició acciones para establecer su ubicación y proceder con su captura.

El caso ocurrió el 30 de agosto en Trujillo, cuando Jenss Lara Tantaquilla fue secuestrado por un grupo de sujetos que habría utilizado la camioneta durante el operativo. El empresario minero fue trasladado contra su voluntad, mientras el ataque dejó además cuatro personas asesinadas.

Camioneta fue clave en las pesquisas

Las investigaciones policiales permitieron seguir los movimientos de la Toyota Hilux blanca con placa BSJ-899, vehículo que fue registrado en distintos puntos antes de los hechos. Los datos obtenidos permitieron identificar a Joyce Bereche como su propietario y avanzar en las pesquisas.

La camioneta estuvo relacionada con el secuestro de Jenss Lara y con el desplazamiento realizado durante el ataque registrado en Trujillo. La identificación del propietario formó parte de las diligencias desarrolladas por los investigadores después del crimen.

Joyce Bereche fue capturado en Trujillo.

Bereche también es mencionado dentro de las investigaciones por el inmueble donde, según la hipótesis fiscal, habría permanecido retenido el empresario minero. Sin embargo, su situación corresponde todavía a la condición de investigado, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para determinar las responsabilidades que correspondan.

El secuestro de Jenss Lara ocurrió en medio de un ataque que terminó con cuatro personas asesinadas. Desde entonces, la Policía y la Fiscalía desarrollan diligencias para reconstruir lo sucedido, identificar a todos los involucrados y determinar el papel que habría cumplido cada investigado.