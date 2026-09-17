Policía Nacional captura a Catherin Mendez: pareja de 'Jhonsson Pulpo' apareció en chat por S/1 millón

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional capturó a Catherin Mendez Araujo, señalada como pareja de Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de Los Pulpos. Su detención ocurre mientras avanzan investigaciones por secuestros y extorsiones atribuidos a la organización criminal, luego de que su nombre apareciera en conversaciones investigadas.

Su nombre apareció en un chat

El caso tomó mayor relevancia porque la implicada ya figuraba en una investigación vinculada hacia el entorno de Jhonsson Cruz. La Fiscalía había difundido un chat en donde, se le atribuía al cabecilla de 'Los Pulpos' y que el dinero del secuestro era destinado a Catherin Mendez y otra cantidad para una hija.

Estos mensajes fueron atribuidos a Jhonsson Smit Cruz y Juan Llenque Azabache, también conocido como "Negro Juan", señalado por la Fiscalía como el presunto recaudador del dinero de las extorsiones y secuestros. Este intercambio contiene indicaciones sobre la distribución del dinero obtenido luego del rapto del empresario Jenss Lara.

El cabecilla de Los Pulpos habría indicado que debía entregarse un millón de soles a Catherin. El mismo intercambio menciona otros S/ 430 mil para una hija. Estas cifras aparecen dentro de coordinaciones sobre el destino del dinero relacionado con el secuestro del empresario minero.

La conversación también contiene un mensaje en el que Jhonsson Cruz habría manifestado conocer que podía ser detenido. El intercambio muestra coordinaciones entre el delincuente y su presunto recaudador mientras se definía la entrega del dinero y se abordaban riesgos para los involucrados.

El nombre de la detenida aparece en el chat.

(Noticia en desarrollo)