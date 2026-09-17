RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Policial
Golpe a la delincuencia

Policía Nacional captura a Catherin Mendez: pareja de 'Jhonsson Pulpo' apareció en chat por S/1 millón

Mendez Araujo fue capturada por la PNP en medio de las investigaciones contra Jhonsson Smit Cruz y 'Los Pulpos'. Su nombre ya había aparecido en un chat donde se coordinaba la entrega de S/1 millón.

Policía detuvo a investigada vinculada a Los Pulpos.
Policía detuvo a investigada vinculada a Los Pulpos. (Composición Exitosa)

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 17/09/2026

Síguenos en Google News Google News

La Policía Nacional capturó a Catherin Mendez Araujo, señalada como pareja de Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de Los Pulpos. Su detención ocurre mientras avanzan investigaciones por secuestros y extorsiones atribuidos a la organización criminal, luego de que su nombre apareciera en conversaciones investigadas.

Su nombre apareció en un chat

El caso tomó mayor relevancia porque la implicada ya figuraba en una investigación vinculada hacia el entorno de Jhonsson Cruz. La Fiscalía había difundido un chat en donde, se le atribuía al cabecilla de 'Los Pulpos' y que el dinero del secuestro era destinado a Catherin Mendez y otra cantidad para una hija.

Estos mensajes fueron atribuidos a Jhonsson Smit Cruz y Juan Llenque Azabache, también conocido como "Negro Juan", señalado por la Fiscalía como el presunto recaudador del dinero de las extorsiones y secuestros. Este intercambio contiene indicaciones sobre la distribución del dinero obtenido luego del rapto del empresario Jenss Lara.

El cabecilla de Los Pulpos habría indicado que debía entregarse un millón de soles a Catherin. El mismo intercambio menciona otros S/ 430 mil para una hija. Estas cifras aparecen dentro de coordinaciones sobre el destino del dinero relacionado con el secuestro del empresario minero.

La conversación también contiene un mensaje en el que Jhonsson Cruz habría manifestado conocer que podía ser detenido. El intercambio muestra coordinaciones entre el delincuente y su presunto recaudador mientras se definía la entrega del dinero y se abordaban riesgos para los involucrados.

Masacre en Trujillo: capturan a dueño de camioneta usada en secuestro de empresario minero
Lee también

Masacre en Trujillo: capturan a dueño de camioneta usada en secuestro de empresario minero

El nombre de la detenida aparece en el chat.
El nombre de la detenida aparece en el chat.

(Noticia en desarrollo)

Detienen a cinco presuntos integrantes de 'Los Verdugos - Nueva Generación' tras once allanamientos
Lee también

Detienen a cinco presuntos integrantes de 'Los Verdugos - Nueva Generación' tras once allanamientos

Temas relacionados 'Jhonsson Pulpo' Catherin Mendez Jenss Marty Lara Tantaquilla los pulpos Masacre en Trujillo PNP

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA