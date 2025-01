Tragedia en SJL: Policía es acusado de disparar y matar a una mascota Rottweiler

En un trágico suceso ocurrido en el distrito de San Juan de Lurigancho, un vecino fue acusado de disparar a un perro en plena calle, lo que habría causado la muerte inmediata del animal. Según los testigos, el hecho se registró la mañana de este viernes en la zona de Mangomarca.

Aparentemente un policía y vecino del distrito disparó dos veces a un perro rottweiler llamado 'Max' de dos años en condición de epilepsia, anteriormente Jorge Maticorena ya había amenazado a la familia con que mataría al animal, la dueña aseguró que disparó dos veces pero las cámaras de seguridad no captaron el momento.

"El perro no lo atacó, que demuestre, mi perro misionó y corrió, mi perro paraba tranquilo porque está con medicamentos, no lo mordió el vecino odia a los animales, el tiene hijos pequeños y que ejemplo les dará a ellos pero lamentablemente no hay cámaras grabando", declaró la dueña del animal.