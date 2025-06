Abogado de Delia Espinoza sobre conflicto con Patricia Benavides "Este problema lo ha generado la JNJ"

Exitosa conversó con el abogado de Delia Espinoza, Luciano López, inmediatamente después de su pronunciamiento oficial en los canales oficiales del Ministerio Público donde se manifestó sobre la pugna que mantiene con Patricia Benavides.

Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia emitió una resolución donde ordenó la restitución de la sancionada magistrada en el cargo de fiscal de la Nación. A partir de ahí, se generó un terremoto al interior de la Fiscalía.

Durante esta conversación, Luciano López eximió de toda responsabilidad a Delia Espinoza asegurando que toda esta crisis generada al interior del Ministerio Público es de exclusiva responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia.

Según detalló, la JNJ pudo haber repuesto a Patricia Benavides en el cargo de fiscal Supremo sin ningún inconveniente, pero no como fiscal de la Nación ya que ahí no cuenta con autoridad jurídica para hacerlo.

"Más que molestarme la actuación de la señora Benavides, a mi me molesta profundamente la actuación de la JNJ porque este problema lo ha generado la Junta Nacional de Justicia, porque ellos podrían haber repuesto a la señora Benavides en el cargo de fiscal Supremo, pero no tiene la competencia para reponer en el cargo de fiscal de la Nación", indicó a nuestro medio.

En esa misma línea, el hombre de leyes se pronunció sobre la convocatoria que realizó la Junta Nacional de Justicia para que Patricia Benavides y Delia Espinoza puedan reunirse en su sede con la finalidad de encontrar una solución razonable.

Sin embargo, López dejó en claro que este organismo no presente mecanismos de conciliación dentro de sus facultados para tratar de resolver este entrampamiento que se vive en la Fiscalía. A su vez, precisó que su patrocinada cuenta con asidero legal para acudir al Poder Judicial luego de la demanda de amparo que fue admitida.

"Las audiencias de conciliación no existen en ninguna parte de la ley. La Junta Nacional de Justicia no puede recurrir a mecanismos que no existen en la ley y lo que estoy diciendo es que la señora Espinoza ha recurrido a un mecanismo que autoriza la ley y que permite que se pueda generar una audiencia para que sea escuchada", finalizó.