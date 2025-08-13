Somos Perú presenta proyecto que propone carné de sanidad obligatorio para delivery de alimentos

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde la bancada parlamentaria de Somos Perú se presentó un proyecto de ley que establece condiciones sanitarias para el servicio de reparto y/o delivery de alimentos, esta establece una serie de requisitos a cumplir para el reparto de alimentos.

¿Qué condiciones establece?

Esta es una propuesta presentada por la congresista Elizabeth Medina, de la bancada de Somos Perú, a través del proyecto de ley N.°12063/2025-CR. Como parte de algunas de las condiciones sanitarias propuestas se busca la obligatoriedad de un carné de sanidad.

"La persona Natural que preste el servicio de reparto y/o delivery de alimentos y que por la naturaleza de sus labores tienen contacto directo con productos destinados al consumo humano y/o con el público en general está obligado a contar con el Carné de Sanidad", dice en su artículo 2.

Asimismo, otro de los requisitos sanitarios que se busca proponer para los trabajadores de delivery es que el contenedor de alimentos sea exclusivo para esta finalidad y estar limpio. En su articulo 3 el proyecto señalado que el cierre debe asegurar el aislamiento del alimento del exterior para evitar la existencia de contaminación cruzada.

Objetivo de la propuesta

El objetivo central de esta iniciativa legislativa es prevenir enfermedades de transmisión alimentaria y garantizar que quienes manipulan alimentos preparados cumplan condiciones sanitarias mínimas. Esta medida alcanzaría a repartidores que laboren con restaurantes y servicios afines, incluyendo aquellos que operan a través de plataformas digitales.

De aprobarse, se establece que la fiscalización estaría a cargo de los gobiernos locales, quienes verificarían tanto el cumplimiento del carné como las condiciones de transporte. Entre los motivos expuestos en el documento se advierte que el servicio de delivery opera en gran parte dentro de un mercado informal de plataformas digitales, generando riesgos en la seguridad alimentaria.

Entre los problemas señalados, se expone la falta de control en la temperatura de los alimentos, deficiencias de higiene durante ele transporte y una posible contaminación cruzada.

La propuesta legislativa se enmarca en la necesidad de contar con estándares unificados para el sector, con la finalidad de proteger a los consumidores y reforzar las prácticas seguras en la cadena de reparto de comida en el país. Es por ello que, la bancada de Somos Perú presentó el proyecto de ley que busca la obligatoriedad de un carné sanitario y un contenedor exclusivos para el reparto y delivery de alimentos.