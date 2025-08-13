Sedapal anuncia corte de agua en Lima este 14 de agosto: Conoce aquí los horarios y distritos afectados

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha informado que realizará un corte programado este jueves 14 de agosto en varios distritos de Lima. Conoce en esta nota los horarios establecidos y qué zonas se verán afectadas para que tomes las precauciones necesarias.

¿En qué distritos será el corte de agua?

Según lo revelado por Sedapal, en sus redes sociales, la suspensión temporal del servicio de agua potable se debe a trabajos de limpieza y mantenimiento en los reservorios de la empresa estatal, una medida que busca garantizar la calidad y seguridad del suministro. Así que si vives en alguna de las áreas afectadas, lo mejor es que te prepares con tiempo y llenes tus recipientes.

Interrupción del agua en Ate

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Zonas afectadas: A.H. San Francisco de Pariachi, A.H. Alto Los Ángeles de Pariachi, A.H. El Mirador de Pariachi, C.P. Buena Vista.

A.H. San Francisco de Pariachi, A.H. Alto Los Ángeles de Pariachi, A.H. El Mirador de Pariachi, C.P. Buena Vista. Horario: Desde las 8:40 a.m. a 8:00 p.m.

Desde las 8:40 a.m. a 8:00 p.m. Sector: 154

Otras de las zonas afectadas en este distrito de Lima Este, precisamente del sector 182 desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. son estos: Asoc. Las Praderas de Pariachi I-III-IV etapa, Asoc. Los Portales de Pariachi Asoc. El Manantial, Asoc. Los Ficus de Pariachi, A.H. San Francisco de Pariachi, Asoc. Los Portales de Floria, Asoc. Unión de Pariachi, Asoc. 14 de Abril Esquema Pariachi, Junta Prop. Nuevo Amanecer, Asoc. Los Olivos I-II-III-IV etapa, Asoc. Las Mercedes de Ate I-II-III etapa, Asoc. Philadelphia II y IV etapa, Asoc. Civil Pariachi III etapa, A.H. El Mirador de Pariachi, A.H. Alto Los Ángeles de Pariachi.

Corte en San Isidro

Motivo: Ejecución de empalme en sector 28.

Áreas afectadas: Urb. Country Club, Urb. Orrantia, Urb. San Felipe, Urb. San Isidro, Urb. Santa Rosa. Cuadrante: Av. Guillermo Prescott, Av. General Felipe Salaverry, Av. Faustino Sánchez Carrión, Av. Javier Prado Oeste.

Horario: Desde 12 m. a 11:00 p.m.

En Lince y SJM

Horario del corte de agua: 12:00 m hasta las 11:00 p.m.

Zonas afectadas: Cercado, Agrup. Hipólito Unanue. Cuadrante: Av. Guillermo Prescott, Av. César Canevaro, Jr. Mariscal Millet, Av. Julio C. Tello, Jr. Carlos Alayza y Roel, Jr. Joaquín Bernal, Av. Arenales, Jr. Pedro Conde.

Motivo: Ejecución de empalme.

Respecto a San Juan de Miraflores, la interrupción se llevará a cabo de 8 a. m. a 8 p. m. en el A. H. Cerro Histórico, P. J. Jesús Poderoso, y las urbanizaciones Popular Pamplona Baja y Ciudad de Dios, entre otras zonas.

Suspensión en Comas

Motivo: Limpieza de reservorio.

Horario: Desde 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Zonas: Urb. La Alborada, A.H. San Juan Bautista, Asoc. Prop. Manantiales del Pinar, Asoc. Prop. Chacra Cerro 2da etapa, Asoc. Prop. Nueva Amazona, Asoc. Prop. El Roble, Asoc. Viv. Buena Ventura Valladares, Asoc. Viv. María Teresa de Calcuta, Asoc. Viv. Nuevo Sol II etapa, Asoc. Viv. Villa Ávalos, Asoc. Viv. Villa Izasiga, Asoc. Viv. Villa Lastenia, Asoc. Viv. Villa Ordoñez, Asoc. Viv. Villa Santa Cruz, Asoc. Viv. Villa Vista Alegre, Asoc. Viv. Los Portales del Pinar, Asoc. Trab. Chacra Cerro, Asoc. Tungasuca III, Urb. Las Garzas, Asoc. Nuevo Sol El Pinar, Urb. El Paraíso, Urb. Ranchería, Urb. El Pinar, Urb. Santa Amelia.

Corte de agua en SJL

El servicio de agua potable se verá interrumpido por limpieza de reservorios desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en las siguientes zonas:

A.H. UPIS Huáscar - Sector San Marcos, A.H. San Lorenzo, A.H. Lejano Oeste, A.H. Jardines PI Zona VIIPARC C, A.H. Lomas de Machu Picchu, PI Zona VII Parcela C Sector Las Casuarinas, A.H. Familia Casuarinas III, A.H. Vista Alegre Ampliada, A.H. Las Terrazas Ampliac., A.H. Panorama 3 de Julio, A.H. Proyecto Integra, Zona VII (Lomas de Canto Grande), así como en las siguientes imágenes.

Corte de agua en SJL.

Interrupción del servicio en SJL por limpieza de reservorio.



De esta manera, Sedapal informó que este jueves 14 de agosto se realizará una suspensión del suministro de agua potable en los distritos de Ate, San Juan de Miraflores, Lince, San Isidro, Comas y San Juan de Lurigancho.