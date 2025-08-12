Daniel Quintero colocó bandera colombiana en Santa Rosa: "Es un acto desesperado con el que busca ganar publicidad"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la periodista colombiana y consultora política internacional, María Alejandra Trujillo, señaló que Daniel Quintero busca consolidarse como el candidato de la izquierda en las próximas elecciones de Colombia y, parte de su campaña, incluye colocar una bandera de su país en Santa Rosa.

Sobre actitud de Daniel Quintero

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, la periodista indicó que actitudes como la que tuvo el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, ya se han visto anteriores veces en su país. En el 2013, creó un movimiento denominado 'Tomates', en el que lanzaba tomates a lo que significara el estatus de la política de Colombia.

"Está haciendo una gran noticia, no solamente en Colombia sino también en Perú, esto es nada más ni nada menos que parte de su estrategia para consolidarse como el candidato de la izquierda en las próximas elecciones presidenciales", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Trujillo indicó que el objetivo de Quintero de haber asistido hasta el distrito peruano Santa Rosa, grabar todo el recorrido, colocar e izar una bandera de Colombia, fue denotar que su persona haría valer la soberanía en el país colombiano; ello como parte de su campaña política para las próximas elecciones.

En tal sentido, este acto de campaña para llamar la atención, el cual tapa otros temas de real importancia, formaría parte de su estrategia para consolidarse como el candidato de la izquierda en las elecciones.

"No podemos dejar que ningún Gobierno ni ningún político por hacer proselitismo vaya a querer hacer que peleemos entre nosotros mismos ya que somos hermanos y debemos tener claridad de cuales deben ser nuestras prioridades", añadió María Alejandra.

"Patria o muerte": Daniel Quintero sigue desafiante

Cabe mencionar que, Daniel Quintero Calle volvió a arremeter contra nuestra soberanía con un nuevo mensaje desproporcionado en su cuenta de "X" (Twitter).

Desde la virtualidad, el también exalcalde de Medellín y posible candidato presidencial para suceder a Gustavo Petro, subió una imagen suya en su red social, acompañada de una frase de guerra: "Patria o muerte", siendo un claro ataque hacia los peruanos que residen en la Isla Santa Rosa.

De esta manera, la periodista colombiana María Alejandra Trujillo se pronunció respecto a la actuación del precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, quien el último lunes 11 de agosto, colocó e izó una bandera colombiana en el distrito peruano de Santa Rosa. Según indicó, esto sería parte de una estrategia de campaña electoral.