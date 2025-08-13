Daniel Quintero es un "títere" de Gustavo Petro: "Quiere llamar la atención", asegura excanciller

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, emitió fuertes declaraciones contra el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, quien fue el que colocó la bandera de su país en Santa Rosa, territorio peruano.

"Es un fantoche y un títere"

En conversación con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el exministro de Relaciones Exteriores criticó duramente a Quintero, afirmando que se trata de un "fantoche y un títere del presidente Gustavo Petro", asegurando que, por orden de Petro, este izó su pabellón en zona loretana.

"Hay que decirlo así, no hay que hacerle caso a este señor, lo único que está queriendo es llamar la atención. Ya todo el mundo habla de él, se ha visibilizado como nunca lo ha hecho. Es la politiquería que abunda en nuestra región, con gentes que se prestan para este tipo de cosas", declaró.

En esa línea, Rodríguez Mackay se mostró en desacuerdo de declarar persona non grata al precandidato colombiano, señalando que esta medida únicamente se otorga a quienes han desilusionado al país porque han tenido una presencia importante, algo que, a su juicio, "no ha tenido nada para con nuestro país".

Remarcó que lo que se debe realizar con urgencia es impedir que Quintero ingrese al territorio nacional. "Son gestos políticos. Hay que hacerlo para denotar que en el Perú hay carácter, hay pantalones", sentenció.

Excanciller aconseja a la presidenta Dina Boluarte

Por otro lado, Rodríguez Mackay recomendó a la presidenta Dina Boluarte a que apenas vuelva al Perú, luego de estar ausente por un viaje protocolar a Japón e Indonesia, debe rendir cuentas sobre los alcances de los encuentros perpetrados en los países asiáticos.

Asimismo, aconsejó que no viaje a Santa Rosa, porque podría caer en la provocación de Gustavo Petro. En ese sentido, sugirió que el patriotismo no se demuestra levantando una mesa de diálogo o colocando banderas, sino que es mejor mejorar la frontera, construir escuelas, buenos puentes, hospitales, a fin de enfatizar más la presencia del Estado en el sector de Loreto.

"Esto es patriotismo, que no lo ha hecho este gobierno ni ningún otro, porque no tenemos una visión de fronteras vivas en el país", concluyó el excanciller.

