Fiscalía inició investigación contra sereno de San Juan de Lurigancho que atropelló a adulta mayor

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho del Ministerio Público, inició una investigación preliminar contra el sereno de que atropelló y le quitó la vida a una adulta mayor.

Ministerio Público inicia investigación

La Fiscalía inició investigación preliminar contra Marcos Choque, sereno de San Juan de Lurigancho, por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de Olga Donaire de 75 años.

Choque se encuentra en calidad de detenido en una sede policial, mientras tanto la fiscal provincial Milena Morales Rondinelli, quien lidera la investigación, se encuentra realizando las diligencias con urgencia y de manera inaplazable junto a su equipo, con el fin de determinar la responsabilidad penal del imputado.

Entre las diligencias que se realizarán, la representante del Ministerio Público tomará las declaraciones de investigado, así como de los testigos de lo sucedido y revisar la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona.

Adulta mayor perdió la vida tras atropello

El último lunes 11 de agosto se registró el trágico accidente en el cruce de la avenida Gran Chimú con la calle Las Huacas, en San Juan de Lurigancho. Cámaras de seguridad captaron el accidente.

En las imágenes se observa que Olga Donaire estaba cruzando la vía con normalidad cuando el patrullero de serenazgo volteó por la calle en la que cruzaba, a gran velocidad impactó contra la mujer que no logró ver la llegada del vehículo. El golpe generó que la anciana saliera expulsada a unos metros de donde estaba.

La mujer permaneció varios minutos tendida en el pavimento, posteriormente logró ser auxiliada por vecinos y transeúntes de la zona hasta que fue trasladada hasta una clínica donde perdió la vida por la gravedad de sus lesiones.

Exitosa pudo hablar con el hijo de la víctima, Segundo Alcides, quien exigió justicia ante lo sucedido y arremetió contra la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, pues acusó a la institución de no aplicar un correcto filtro en la contratación de su personal.

Asimismo, contó que su madre fue trasladada en primera instancia a una primera clínica en donde le rechazaron la atención sin motivo alguno, pese a tratarse de una emergencia. Lamentablemente, tras lograr ser llevada a otro centro médico perdió la vida, pues el personal no logró controlar una hemorragia interna.

"Mi madre la han tenido más de media hora tendida en el piso sin auxiliar. La trasladaron a la Clínica La Luz que se encuentra cerca donde no la quisieron atender y luego la llevaron a la San Juan Bautista donde trataron de reanimarla. Lamentablemente falleció porque llegó botando sangre por la nariz, boca y cabeza por el impacto del vehículo", añadió.

Es por este terrible caso que, el Ministerio Público ha dado inicio a una investigación preliminar contra el sereno que conducía la patrulla de serenazgo de San Juan de Lurigancho por atropellar a una adulta mayor que terminó falleciendo.