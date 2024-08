Abogado de Guillermo Bermejo confirma que régimen de Nicolás Maduro pagó viaje de congresista a Venezuela

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, fue consultado por el viaje de su defendido a Venezuela. Al respecto, confirmó que fue cubierto por el régimen de Nicolás Maduro.

Atencio precisó que un funcionario responde si es que sus gastos son manejados por el Gobierno peruano, descartando de raíz que ello haya pasado.