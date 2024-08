Ronald Atencio compara denuncia de fraude en Venezuela con elección de Castillo: Lo mismo pasó

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, comparó la denuncia de fraude electoral en Venezuela con la elección presidencial en Perú que dio como ganador a Pedro Castillo.

La defensa legal del parlamentario sostuvo que las denuncias de fraude contra la cuestionada victoria de Nicolás Maduro se asemejan a las elecciones presidenciales de 2021, cuando los sectores de derecha intentaron quitarle legitimidad al gobierno del exmandatario cajamarquino.

"Lo mismo ha pasado con el presidente Pedro Castillo. Toda la derecha al unísono decían que en Perú existió fraude, que se había suplantado identidades. Hoy, ese fraude ha desaparecido para ellos porque tienen una gobernante de turno que les hace comparsa. Entonces el fraude era contra una persona, no contra las elecciones", sostuvo.

Asimismo, en la misma línea que la mayoría de congresistas de Perú Libre, Atencio declaró que los resultados del proceso electoral en el país vecino son legítimos, porque no se habrían podido demostrar que existió fraude.

"El fraude no puede ser una frase, no puede ser un dicho, el fraude tiene que probarse, porque nosotros hemos sido testigos fieles de que solo se habla de fraude pero los hechos no existen", declaró.