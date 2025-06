Abogado de Patricia Benavides: Resistirse a ejecutar resolución de la JNJ es "romper el Estado de derecho"

El abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, arremetió contra la actual fiscal de la Nación en ejercicio, Delia Espinoza, por no acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que dispone la restitución de su defendida como titular del Ministerio Público.

El letrado manifestó que se estarían buscando excusas administrativas para no ejecutar la decisión de dicho organismo. Por ello advirtió, en diálogo con Canal N, que la desobediencia constituiría un acto que atenta contra el Estado de derecho.

"Acabo de escuchar al vocero de la señora Delia Espinoza otra vez buscando en el detalle administrativo, que quién firma, quién no firma, si están las siete firmas o no. Las resoluciones se cumplen democráticamente y libremente, resistirse a eso es romper el estado de derecho", afirmó.

De igual manera expresó que basta con que el reciente requerimiento, que da plazo de un día para la reposición de Patricia Benavides, cuente con la rúbrica de la titular de la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez.

"Me extraña que la fiscal de la Nación ahora busque el pretexto de que no firman de repente los siete para que hagan ese requerimiento. No, este ya es un proceso de ejecución de una resolución y es suficiente que lo firme la doctora Martínez Hidalgo [...] porque está intentando ejecutar una resolución", señaló.