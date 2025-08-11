Caso de censista Aydaluz Sánchez: "La familia recibió una llamada de una persona que indicó que la tenía secuestrada"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En entrevista con Exitosa, el general PNP Guillermo Carlos Llerena reveló que la familia de la censista Aydaluz Mayté Sánchez recibió una llamada de un sujeto inescrupuloso que aseguró haber secuestrado a la mujer de 31 años y pedía dinero para su liberación.

Detalles importantes del caso

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, el jefe de la región policial en La Libertad brindó detalles de lo ocurrido en el caso de la censista Aydaluz Mayté Sánchez, quien, tras cuatro días de haber sido reportada como desaparecida, fue encontrada en buen estado de salud.

"La familia, cuando estaba ya en el proceso de desaparición, cuando ya habían informado, recibió una llamada de una persona inescrupulosa que indicó que la tenía secuestrada y que le pedía una cantidad de dinero, es por eso que nosotros, nos hemos apoyado con tecnología", dijo a nuestro medio, este lunes 11 de agosto.

Exito sa llegó hasta la vivienda de un familiar de Aydaluz Sánchez, en donde permanece la censista de 31 años. En breves momentos, la fémina se trasladará a la Comisaría de Alto Trujillo con la finalidad de brindar su propia manifestación sobre los hechos.

De tal modo, se conoció que tras permanecer desaparecida, la mujer de 31 años llegó, de forma sorpresiva a dicho inmueble que se encuentra a pocos minutos del centro de la ciudad y, si bien se encontró con buen estado de salud, se le notó emocionalmente afectada.

Teléfono fue clave para ubicarla

En tal sentido, el general PNP Carlos Llerena indicó que tras haber recibido la alerta de desaparición de la madre de la fémina, la PNP desplegó equipos de búsqueda y rescate, así como el equipo del escuadrón de drones en la zona de Mollepata.

Asimismo, se realizaron coordinaciones en la capital limeña para obtener la geolocalización del teléfono de la censista, el cual permanecía apagado al inicio de la búsqueda. Posteriormente, el último domingo 10 de agosto, desde Lima, se reportó que el teléfono de la fémina fue encendido y arrojaba una ubicación en el Óvalo La Marina. Esto se confirmó por el hermano, quien ya había recibido un mensaje de ella. "Se encontraba desorientada", añadió.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce que fue lo sucedido durante los cuatro días que permaneció desaparecida. Según la teoría de la PNP, la joven salió del lugar en donde se hospedaba, totalmente consciente, sin haber sido violentada.

De esta manera, el general PNP Guillermo Carlos Llerena brindó detalles de lo ocurrido en el caso de la censista Aydaluz Mayté Sánchez, quien, tras cuatro días de haber sido reportada como desaparecida, fue encontrada en buen estado de salud.