Jefe del despacho de Petro justifica atentado contra Miguel Uribe: "Toda actividad política tiene un riesgo"

Afirmaciones desatinadas. Alfredo Saade, jefe del Despacho Presidencial de Colombia, justificó el ataque armado contra Miguel Uribe Turbay, aseverando que "la actividad política siempre tiene un riesgo".

En declaraciones con los medios colombianos, el representante del gobierno de Gustavo Petro tuvo esta desafortunada expresión, teniendo en cuenta que el senador de su país perdió la vida la mañana del lunes 11 de agosto, producto de un atentado a cargo de un menor de edad que actualmente se encuentra prófugo.

No condenó ataque

El funcionario "advirtió" los riesgos de hacer política en su país, justificando la violencia perpetrada por culpa de lo "convulsionada" que está Colombia, flagela que busca que busca "sacar al adversario como sea".

"La actividad política siempre tiene un riesgo (...) toda actividad tiene un riesgo, montar bicicleta tiene un riesgo, de caerse de tropezarse o que lo atropelle un vehículo y más nuestra actividad pública", comentó.

🇨🇴 | INCREÍBLE — El Jefe de Gabinete de Gustavo Petro justifica ante la prensa el asesinato de Miguel Uribe: "La actividad política siempre tiene un riesgo (...) toda actividad tiene un riesgo". pic.twitter.com/wesJ4NNiFb — UHN Plus (@UHN_Plus) August 11, 2025

A manera de defensa al mandatario colombiano, Saade indicó que Petro seguirá dando "directrices" para "salvaguardar la vida, los bienes y la honra de todos los colombianos y lógicamente más a esas personas que aspiran a llegar a ser presidente de la República de Colombia".

Rechaza persecución a miembros de la oposición

Gustavo Petro calificó su gobierno como "progresista y amante de la vida", por lo cual, lamentó el atentado contra el senador de oposición. Asimismo, pidió que la investigación "pueda profundizarse" y que en el transcurrir del día, serán las autoridades competentes, con ayuda de expertos internacionales, quienes se pronunciarán sobre el hecho.

El presidente de Colombia señaló que siempre primará la vida y seguridad de sus ciudadanos, "sea de cualquier ideología", por lo cual, rechazó las acusaciones de que su gobierno realice persecución política a los opositores de su país.

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos. Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, no es una de nuestras prioridades. No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más", señaló en su cuenta de "X".

Del mismo modo, señaló que "duele la muerte" de Uribe Turbay, "como si fuera de los nuestros". Agregó que, el trágico hecho "es una derrota", alegando que el deceso de cualquiera de sus compatriotas es una pérdida para Colombia y de la vida.

De esta manera, desde el Gobierno de Colombia se expresaron por el origen del final del senador colombiano, descartando además cualquier persecución contra él y demás opositores.