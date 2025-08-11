Copa Libertadores 2025: Conmebol confirmó el Estadio Monumental como sede de la final única

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varios meses de suspenso, Conmebol confirmó finalmente que el Estadio Monumental de Ate, casa de Universitario de Deportes, será la sede de la final única de la Copa Libertadores de América 2025 a jugarse el 29 de noviembre.

Como se recuerda, todo comenzó cuando a finales de abril de este año, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, llegó a nuestro país para reunirse con la presidenta de la República, Dina Boluarte, para finiquitar todos los detalles de este evento deportivo que paralizad a nuestro continente.

Tras la reunión, que tuvo la participación del entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se confirmó a Lima como la ciudad donde se jugará, por segunda vez, la final única de la Copa Libertadores, pero no dio a conocer el estadio elegido.

Incluso, se especuló con que el Estadio Nacional, ubicado en la calle José Díaz, entraba en los planes de la Conmebol para este encuentro. Y tras varios meses, la entidad sudamericana confirmó al Estadio Monumental para que se juegue el choque definitivo donde se conocerá al nuevo campeón del máximo torneo de clubes de esta parte del mundo.

"¡La final de la CONMEBOL 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima! ¡Será el sábado 29/11 por la gloria eterna!", indicaron.

🏟️🇵🇪 ¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la CONMEBOL #Libertadores 2025!#GloriaEterna 🏆 pic.twitter.com/iPmpNEqSau — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2025

Alejandro Domínguez agradece a Agustín Lozano

A través de sus redes sociales, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, agradeció al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y al club Universitario por haber trabajado de la mano para hacer posible la elección del coloso de Ate para este gran evento.

En el video publicado en su cuenta de X, se le ve junto a Jean Ferrari a al mandamás de la FPF cuando estuvo en el Monumental inspeccionando sus instalaciones antes de confirmarse su elección.

"Quiero agradecer a la FPF, a su presidente Agustín Lozano y al club Universitario por trabajar en conjunto con la CONMEBOL para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la CONMEBOL Libertadores. ¡Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!", indicó.

De esta manera, Conmebol confirmó que el Estadio Monumental es el escenario elegido para ser sede de la final única de la Copa Libertadores 2025 que se jugará el 29 de noviembre.