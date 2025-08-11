Ministro de Salud advierte a Petro: "Con el Perú no se meta, hemos luchado con guerrilleros y sabemos cómo vencerlos"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Salud, César Vásquez, advirtió a Gustavo Petro que "no se meta" con el Perú y señaló que el país ya sabe como vencer a "guerrilleros", estas expresiones se dieron en el marco de las tensiones por el distrito de Santa Rosa, luego de que desconocidos colocaran la bandera de Colombia en territorio peruano.

César Vásquez advierte a Petro

Al ser cuestionado por la prensa, el ministro de salud calificó la colocación de banderas colombianas en la isla Santa Rosa como una "provocación".

"Yo creo que es una provocación clara de parte de algunas autoridades, no voy a decir del pueblo colombiano porque creo que hemos visualizado últimamente que el pueblo colombiano, que es pueblo hermano, busca y quiere la paz con el Perú", señaló.

Además, consideró que el desconocimiento de la isla Santa Rosa como peruana por algunas autoridades es, a su parecer, por distraer de los problemas nacionales. Asimismo, recordó que parte de estas provocaciones fue el sobrevuelo de un avión colombiano del ejercito de dicho país en cielo peruano. Inclusive envió una advertencia al presidente del país cafetalero.

"Lo que le puedo decir a Petro es que con el Perú no se meta porque nosotros ya hemos sabido luchar con guerrilleros y sabemos como vencerlos ", expresó.

En ese sentido, al ser consultado a si la presidenta Dina Boluarte visitará la zona de tensión, Vásquez explicó que de ser así se dará aviso por los canales correspondientes.

Congresistas se pronuncian

Voces desde el Parlamento también se manifestaron ante lo ocurrido, tal es el caso de Guido Bellido, quien precisó que el Perú no puede permitir actos "provocativos", por lo que pidió el despliegue inmediato del Ejército, la Marina de Guerra y las Fuerzas Armadas en la zona.

"Alertamos al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a tomar acciones inmediatas ante la información recibida sobre el presunto izado de la bandera colombiana en la isla de Chinería", escribió en una publicación en X.

Por su parte, el congresista Alejandro Cavero calificó como una "agresión" la colocación de la bandera colombiana en Santa Rosa y advirtió a Gustavo Petro que de continuar con sus declaraciones se encontrará con un pueblo "dispuesto a defender su soberanía".

"Decirle bien clarito al señor Petro que pare, que no se le ocurra cruzar el Rubicón porque va a encontrarse con un pueblo que está dispuesto a defender su soberanía con sudor, con lágrimas y con sangre", manifestó.

Estos pronunciamientos se dan por la colocación de una bandera de Colombia en territorio peruano en medio de la tensión de los países fronterizos. El ministro de Salud, César Vásquez no dudo en pronunciarse al respecto advirtió al presidente colombiano que no se meta con el Perú.