Cristiano Ronaldo se casa: Georgina Rodríguez lo hizo oficial con foto de su anillo de compromiso

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La estrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo se casa. Tras varios años de relación estable y una vida familiar con dos hijas frutos de su amor. Su pareja Georgina Rodríguez, exhibió en redes el anillo de compromiso que 'CR7' le entregó y su respuesta afirmativa a unir formalmente sus vidas para siempre.

Georgina le dio el sí a Cristiano Ronaldo

En la imagen subida a la red social de Instagram, se aprecia la mano de la modelo e Influencer junto a la del goleador portugués y un enorme aro. Acompañó la gráfica con una pequeña leyenda en el que dice: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", dándole el 'sí' al jugador de 40 años. La publicación superó en un par de horas los 3 millones de 'Me gusta'.

La imagen que subió Georgina Rodríguez con su anillo de compromiso.

Sobre este anuncio, no hubo una similar por parte de Cristiano Ronaldo, quien en sus plataformas no compartió nada al respecto. Según estimaciones, el diamante incrustado en el anillo, tendría un valor que superaría los 5 millones de euros.

La relación de 'CR7' con Georgina

A mediados del 2016, el capitán de la selección lusa conoció a la modelo nacida de Argentina y de origen español. Por ese entonces, ella tenía 22 años, mientras que él 31. Georgina Rodríguez trabaja en una tienda de la marca Gucci en Madrid.

En ese día, ella contó para el programa de televisión española El Hormiguero de Antena 3, que Cristiano Ronaldo ingresó en compañía de su primer hijo y de unos amigos. Por azares de la vida, cubrió un turno a un compañero y cuando se retiraba, lo vio. Hubo un saludo cortés de su parte y sintió un "flechazo".

"Estaba vendiéndole abrigos a una señora, y tres horas después, cuando salía, él entraba. Es muy educado, estaba con Junior y unos amigos y dijo: Buenas tardes", contó la modelo en la entrevista del año 2023.

La pareja tuvo su primera hija en 2017, a la que llamaron Alana Martina. Cinco años después, concibieron a la segunda, a la que pusieron de nombre Bella Esmeralda. Cabe señalar que la más jóvenes de sus hijas iba a tener un gemelo al que iban a llamar Ángel, pero lamentablemente falleció durante el parto.

De esta forma, Cristiano Ronaldo pasará a la fila de los casados, luego de que Georgina Rodríguez anunciara el compromiso. Esta será la primera vez que el astro portugués contraiga nupcias, tras varios noviazgos que no llegaron hasta el altar.