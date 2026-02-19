Presidente Balcázar se reunió con Perú Libre en Palacio: Congresista Agüero pidió "justicia" para Vladimir Cerrón

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, mantuvo una reunión con parlamentarios de la bancada de Perú Libre en las instalaciones de Palacio de Gobierno. Además, se vio ingresar a dos vehículos que pertenecen al Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que se presume que también se reunión con el actual canciller.

Reuniones en Palacio de Gobierno

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, los vehículos ingresaron por la puerta de Desamparados y al estacionarse, se pudo evidenciar que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardaban a quien sería el ministro Hugo de Zela.

Asimismo, se pudo conocer que el mandatario Balcázar estuvo sosteniendo una reunión con la agrupación política Perú Libre, debido a que se registró la llegada de la parlamentaria María Agüero, así como de su colega Isaac Mita.

Es así que, Exitosa pudo mantener diálogo con la congresista Agüero, quien señaló que el presidente se reunirá con las demás agrupaciones políticas. Además, la parlamentaria no dudó en aprovechar el momento para pedir "justicia" por Vladimir Cerrón, señalando que resulta ser un "perseguido político".

"El doctor Vladimir Cerrón está perseguido políticamente y lo que queremos es justicia, la justicia debería de ejercerse con todos los gobiernos", precisó la parlamentaria hacia la prensa.

Asimismo, la legisladora de Perú Libre manifestó su postura luego de que su bancada propuso a Balcázar como presidente en reemplazo de José Jerí; Sobre ello, indicó que, se ha querido que Perú Libre "retome la oportunidad" de liderar el país; ello a pesar de que Balcázar rechazó ser parte del partido del lápiz. "Lo más importante es que termine dando resultados", precisó.

Presidente Balcázar sobre Perú Libre

Como se recuerda, durante una entrevista con Exitosa, Balcázar negó formar parte de Perú Libre, a pesar que dicha agrupación lo propuso como candidato por la Lista 4."Yo no soy de Perú Libre, yo soy un hombre independiente", dijo.

"He trabajado con la bancada de Perú Bicentenario y también como invitado de Perú Libre y ellos me han propuesto ayer, para las elecciones, pero si ven la votación de anoche, han votado todas las bancadas por mí", dijo a nuestro medio, este jueves 19 de febrero.

De esta manera, José María Balcázar vienen manteniendo reuniones al interior del Palacio de Gobierno, tal y como lo anunció a penas asumió la Presidencia de la República. Se espera que brinde un balance luego de los diálogos con las diferentes bancadas políticas.