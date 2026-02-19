Descenso mortal: Avioneta de la PNP que trasladaba a narcotraficante cae tras desperfecto en Pucallpa

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Este jueves 19 de febrero se registró un accidente aéreo que encendió las alertas en la selva peruana, luego de que una avioneta de la Policía Nacional del Perú (PNP) sufriera un percance mientras sobrevolaba la región Loreto. La aeronave trasladaba a un detenido por presunto delito de narcotráfico desde el distrito de Vargas Guerra, en la localidad de Orellana, provincia de Ucayali, con destino a la ciudad de Pucallpa, donde debía continuar con las diligencias correspondientes ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con reportes de medios locales, la avioneta habría presentado un desperfecto mecánico en pleno trayecto, situación que obligó al piloto a ejecutar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la maniobra no evitó que la nave terminara cayendo en la Quebrada Maquía, a aproximadamente 100 metros de la ciudad de Contamana. Tras el impacto, equipos de rescate y personal policial acudieron de inmediato a la zona para auxiliar a los ocupantes y asegurar el área.

El traslado que terminó en accidente

Según reportes preliminares, las diligencias fueron ejecutadas por efectivos de la Comisaría Rural de Orellana Río Ucayali en coordinación de miembros del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la PNP. Entre los tripulantes, se encontraba "Don Paco", un narcotraficante con requisitoria vigente. El iba siendo trasladado desde Orellana hasta Contamana y luego embarcado en una avioneta rumbo a Pucallpa.

El accidente se dio cuando la aeronave policial regresaba a Contamana, después de haber cumplido con el traslado del presunto narcotraficante intervenido. Por consiguiente, la avioneta tuvo que descender intempestivamente, dejando como saldo a varios policías heridos.

Tras el rescate, los efectivos heridos fueron trasladados al Hospital II-1 de Contamana para recibir atención médica. Hasta elLas fallas internas aún son materia de investigación. Por el momento, no se ha dado ninguna declaración oficial respecto al estado de salud de los ocupantes. Las autoridades continúan con la diligencia para determinar las causas exactas del accidente, entrando como materia de investigación.

Teorías de un ataque

Según fuentes extraoficiales, esta habría sido atacada presuntamente con la intención de liberar al detenido conocido como "Don Paco". Aunque esta hipótesis circula con fuerza, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades.

El hecho dejó varios heridos, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospital de Contamana para recibir atención médica especializada, mientras efectivos de la Fuerza Aérea y agentes de otras entidades competentes acordonaron el área para garantizar la seguridad y evitar nuevos riesgos. Paralelamente, se dispuso el inicio de una investigación exhaustiva para determinar si se trató de un atentado dirigido o de un accidente provocado por otras circunstancias, en medio de un clima de incertidumbre que mantiene en alerta a la población local.