Alejandro Cavero sobre manifestaciones: "Tiene que prevalecer el orden y la ley"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció acerca de las manifestaciones que se realizan en diversas partes de la capital del país. En ese sentido, el parlamentario indicó que algunas personas que participan en las protestas realizan actos vandálicos y que, por ese motivo, deben de ser detenidos por las autoridades.

Además, manifestó su respaldo a la Policía Nacional del Perú por las acciones que realiza para mantener el orden interno y cuidar a los ciudadanos. En esa línea, informó acerca de los enfrentamientos y ataques que se registran en contra de dicha autoridad durante las manifestaciones.

"Lanzan piedras enormes a la Policía, los atacan con palos y adoquines para generar violencia. Incendian llantas y árboles. Destrozan edificios. Junto a Fiscalía se les debe detener. Tiene que prevalecer el orden y la ley. Nuestro respaldo a la valerosa Policía", indicó el congresista Cavero.

En otro momento, el legislador Cavero indicó que las marchas que fueron organizadas por "la derecha" se realizaron de manera "pacíficas y multitudinarias".

"¿Por qué la izquierda no puede hacer lo mismo? No se necesita la violencia para hacerse escuchar. Lima no debería sentir temor, pero eso es lo que quiere sembrar la izquierda", añadió.

Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso de la República y el parlamentario de Renovación Popular, Alejandro Muñante, indicó que cuando los protestantes realizan actos que afectan la integridad de las personas, las infraestructuras públicas y la propiedad privada, "se convierten en vándalos".

En esa línea, consideró que las fuerzas del orden deberán de actuar de acuerdo a las acciones de los manifestantes.

"En el preciso momento en el que un manifestante lanza una piedra contra la policía o la propiedad pública o privada, abandonó su derecho a la legítima protesta y se convirtió en un vándalo. No puede esperar otra respuesta que no sea la represión contra su vandalismo", señaló el parlamentario Muñante.

