Alejandro Muñante critica declaraciones de Dina Boluarte: "Está tratando de lavarse la cara"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, criticó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en Davos y aseguró que la mandataria está "tratando de lavarse la cara a nivel internacional".

En declaraciones a la prensa, el parlamentario indicó que la delincuencia está desbordada, afectando a los peruanos. Sin embargo, precisó que ello no significa que el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) sea incapaz.

"Lamentablemente la delincuencia está desbordada. No digo que la policía o la gestión sea incapaz, son insuficientes para afrontar la delincuencia que vivimos. Ya no alcanza con los esfuerzos que se están haciendo. Se tiene que replantear toda la política de seguridad, lo cual hasta ahora no se hace", declaró.