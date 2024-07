Alejandro Salas descarta que Martín Vizcarra incurrió en vacunación irregular contra Covid-19: "Fue un placebo"

En diálogo con Exitosa, Alejandro Salas, nuevo vocero de Martín Vizcarra, defendió al expresidente de la República de las acusaciones en su contra por presunta vacunación irregular durante la pandemia de la Covid-19 y aseguró que el exmandatario solo se aplicó un placebo.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el también exministro de Pedro Castillo aseguró que ello está corroborado científicamente, ya que la dosis aún no había sido aprobada por las instancias correspondientes.

Sin embargo, Alejandro Salas señaló que Martín Vizcarra cometió un error en la aplicación de este placebo contra la Covid-19. Y es que si bien el exjefe de Estado sí se registró en el centro de aplicación, no lo informó públicamente. De hecho, indicó que el expresidente ya ha se ha disculpado por ello.

"Está probado científicamente, no es algo que yo te diga. Eso no fue vacuna, fue un placebo. No estaba probada. Él se inscribe en el lugar, está el registro, no lo hizo a escondidas. Lo que pasa es que no lo hizo público y ahí estuvo el error, terminó pidiendo disculpas por eso", declaró para nuestro medio.