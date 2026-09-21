Senadores y diputados inician desde hoy, lunes 21 de septiembre, su segunda semana de representación

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los senadores y diputados desarrollan desde hoy, lunes 21, hasta el viernes 25 de septiembre, su segunda semana de representación de la era bicameral correspondiente al Período Anual de Sesiones 2026-2027, conforme a la programación establecida por la Comisión Directiva del Congreso.

Como se recuerda, las fechas quedaron establecidas tras la sesión de la Junta de Portavoces del último 8 de septiembre, las cuales fueron puestas de conocimiento a los 60 senadores y 130 diputados. Asimismo, se acordó que los integrantes de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores cuentan con dispensa.

¿En qué consiste la semana de representación?

Es importante señalar que, esta actividad está contemplada en el inciso f) del artículo 26 de los reglamentos de ambas cámaras, el cual establece cinco días laborables continuos durante cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con los entes del Poder Ejecutivo.

Durante dicho periodo no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones. Las actividades deben ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.

Cronograma de la semana de representación para el mes de septiembre.

Comisión de Constitución convoca audiencia pública definir pedido de facultades legislativas

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, convocó a una audiencia pública para abordar el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo a finales de agosto último.

#OJO Gianinna Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, está invitando a una audiencia pública para tratar el pedido de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo para el día de mañana. pic.twitter.com/1WOzwP9w8b — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 21, 2026

El encuentro está programado para las 3:30 p. m. de este martes 22 de septiembre en el auditorio Alberto Andrade Carmona, ubicado en el edificio Juan Santos Atahualpa.

Como se recuerda, desde el Gobierno buscan legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa, entre otras, por un período de 120 días.

Cabe precisar que, la titular del grupo de trabajo parlamentario, Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), anunció hace unos días que la elaboración del predictamen del pedido de facultades se verá desde el lunes 28 de septiembre.