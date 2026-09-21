Debate municipal 2026: presidente del JNE ratifica que alcaldes en funciones sí pueden postular como primer regidor

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, ofreció una conferencia de prensa la noche de este lunes 21 de septiembre, previo a la primera jornada de debates para la alcaldía de Lima.

Desde sede de la Biblioteca Nacional en San Borja, el funcionario ratificó que los actuales alcaldes que están postulando como primer regidor, sí pueden participar en las elecciones previstas para el próximo domingo 4 de octubre.

En sesión permanente para definir posición final sobre candidaturas

El titular el órgano electoral comenzó explicando las metodologías del debate municipal de esta noche, destacando que la mayoría de los partidos políticos participantes han firmado el Pacto Electoral. Del mismo modo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en los comicios de manera responsable.

Asimismo, aseveró que las decisiones que toma el Pleno son "independientes, motivadas y sobre el ordenamiento jurídico", para lo cual no aceptarán ningún tipo de presiones políticas o mediáticas.

Sobre la participación de más de 130 alcaldes en funciones que están postulando en sus respectivas listas como primer regidor, Burneo indicó que sí pueden participar, amparándose en que el cierre de candidaturas fue el pasado 5 de septiembre, según el cronograma electoral.

Con referente a la definición sobre cuál será la forma que asumirán funciones, de obtener el respaldo popular en octubre próximo, el funcionario indicó que se encuentran en sesión permanente y que una vez habido en resultado final de la deliberación, será informado a la ciudadanía.

"Hemos dicho que sí pueden postular como primer regidor y eso responde también a la jurisprudencia anterior que se ha presentado en muchos casos, tanto en el 2018 como el 2022. Esto responde a una línea jurisdiccional. Más allá, he dicho también, que no me puedo pronunciar porque no ha sido materia de definición en el Pleno del Jurado, yo no puedo adelantar opinión, ni de la oportunidad ni cómo se va a definir, eso responde a una decisión colegiada", sostuvo.

(Noticia en desarrollo...)