Américo Gonza confirma a Vladimir Cerrón como candidato presidencial pese a ser prófugo

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, defendió este martes la eventual candidatura presidencial de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde octubre de 2023 tras recibir condena efectiva por corrupción.

En declaraciones brindadas en Canal N, Gonza sostuvo que dentro de su partido existe una decisión clara: "El consenso es unánime de que el doctor Vladimir Cerrón sea nuestro candidato".

"¿Quién más que él, que ha sufrido en carne propia la persecución, para tener la personalidad cuajada para enfrentar los desafíos que significarían reformar el sistema injusto que nos gobierna actualmente?", afirmó.

El legislador también minimizó las críticas sobre el proceso interno de elección de candidatos en Perú Libre. Aseguró que el apoyo a Cerrón surge de un sentimiento mayoritario en las bases y delegados.

La visión de un "sistema injusto"

Consultado sobre los fundamentos de Perú Libre para mantener a Cerrón como figura principal, Gonza explicó que la lucha del exgobernador de Junín se centra en cuestionar el modelo político vigente.

"Históricamente, yo inclusive iría más allá, desde que llegaron los españoles a implantarnos un sistema colonial, luego con la República no cambió nada. Mire cómo está excluido el Perú profundo, la desigualdad, la discriminación", señaló.

El congresista remarcó que, para su partido, los males estructurales que arrastra el país son resultado de un sistema que nunca resolvió las necesidades de los más pobres.

En esa línea, Gonza recordó que el ideario de Perú Libre apuesta por una nueva Constitución como paso indispensable para cambiar la estructura del Estado y garantizar mayor inclusión social.

Una campaña en la sombra

La principal incógnita respecto a la postulación de Cerrón es cómo podrá llevar adelante una campaña electoral si permanece en condición de prófugo.

Sobre este punto, Gonza consideró que se trata de una consecuencia de la persecución judicial. "Nosotros consideramos que es un sistema de injusticia que persigue a los inocentes y deja libres a los culpables", dijo.

El parlamentario evitó precisar si Cerrón se entregará a las autoridades o esperará a una eventual absolución. No obstante, insistió en que la candidatura de su líder no está en discusión: "Quien más que él, que está cuajado en este combate de enfrentar al sistema injusto que nos gobierna para justamente reformarlo".

Con esta postura, Perú Libre se convierte en el primer partido en anunciar de manera explícita su intención de llevar a Vladimir Cerrón como candidato presidencial en las elecciones 2026.