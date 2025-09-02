Perú Libre pide que Vladimir Cerrón pueda participar en las elecciones 2026: "Qué nos ganen en la cancha"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Queda poco menos de un año para que las elecciones generales 2026 se celebren en nuestro país y se pueda conocer a las autoridades que guiarán los destinos del país por los próximos 5 años. Por ello, el partido político Perú Libre ha levantado su voz para pedir expresamente que su líder y fundador, Vladimir Cerrón pueda participar de esta fiesta electoral.

Perú Libre pide que Vladimir Cerrón participe en las elecciones 2026

En una reciente charla con Canal N, el congresista Esdras Medina dio detalles de lo que se viene cocinando dentro de su partido pensando en lo que serán los comicios del 2026. En primer lugar, el parlamentario señaló que aún no se ha tomado una decisión partidaria respecto a quien será su candidato principal, pero señaló que el exgobernador de Junín parte como principal favorito.

Fue ahí cuando el legislador indicó que Vladimir Cerrón no es un prófugo de la justicia como se ha señalado en los últimos meses ya que esta condición solo aplica para quienes tienen una sentencia firme. Fue ahí cuando pidió a las autoridades correspondientes que pueda participar de las elecciones para competir por el tan ansiado sillón de Pizarro.

"No hay una decisión formal todavía, pero el consenso de las bases y de las dirigencias es que vayamos por delegados. Lógicamente, hay un líder y fundador que es Vladimir Cerrón. No está prófugo. En el lenguaje periodístico y político es prófugo, pero técnica un prófugo es aquel que tiene una sentencia firme y él no tiene. Incluso ha sido declarado inocente por el caso Aeródromo Wanka", inició.

#EnVivo



Flavio Cruz, congresista: Déjennos participar, gánenos en la cancha. Queremos que Vladimir Cerrón participe en las elecciones



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/l3TfY9mLxI — Canal N (@canalN_) September 2, 2025

Que les ganen en la cancha

Seguidamente, Esdras Medina aprovechó el momento para exigir al Poder Judicial que desista de la prisión preventiva que se le dictó por el caso Los Dinámicos del Centro y quede habilitado formalmente. Incluso, dejó un mensaje desafiante a los demás movimientos políticos que competirán en los próximos comicios.

"Aún tiene la prisión preventiva del caso de Los Dinámicos del Centro, pero esperemos que eso decaiga y nos dejen participar ¡Déjennos participar y gánennos en la cancha!. Queremos que participe y tiene el derecho de participar. Esperemos que las autoridades judiciales puedan soltarlo y lo dejen participar", añadió.

De esta manera, el congresista de Perú Libre, Esdras Medina, pidió que Vladimir Cerrón pueda ser habilitado para participar en las elecciones generales 2026 las cuales están programas para el 12 de abril.