Antauro Humala ya no podrá postular a la Presidencia ante ausencia de partido A.N.T.A.U.R.O., según especialista

Antauro Humala, el líder del movimiento etnocacerista en Perú, ya no podrá postular a la presidencia debido a la reciente resolución del Poder Judicial (PJ), el cual efectúa la anulación de su partido político, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el abogado constitucionalista, Rodolfo Reyna, aseveró que la declaración de ilegalidad del mencionado partido por parte del PJ imposibilita a Humala a ser un aspirante a la presidencia al no contar con una organización política registrada y vinculada a su persona.

"Con esta sentencia, y ya excluido del registro de organizaciones políticas, este partido político y el como militante ya no podría formar parte de la plancha presidencial, simplemente porque no hay partido. Un procedimiento que no se ha usado con mucha frecuencia, sin embargo, en este caso, dada las manifestaciones de este partido político contrario a principios o valores democráticos, es comprensible", declaró para Exitosa.