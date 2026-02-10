RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Antonio Maldonado tras renuncia a candidatura al Senado: "Es estrictamente personal"

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, afirmó que su renuncia como candidato al Senado se debe a una decisión de carácter "estrictamente personal".

Antonio Maldonado sale de carrera política (Difusión)

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/02/2026

En entrevista para Exitosa, el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, habló sobre su renuncia a la candidatura al Senado por Ahora Nación, alegando problemas personales. Además, se refirió sobre las denuncias contra el partido por usos de fondos de la UNI, esperando intervención de la Contraloría.

JEE aceptó su renuncia

Luego que el Jurado Electoral Especial (JEE) aceptara su renuncia, Antonio Maldonado afirma que su salida de la carrera política para las elecciones 2026 responde a una decisión "estrictamente de carácter personal"

El ex postulante al Senado por el partido Ahora Nación, del candidato presidencial Alfonso López Chau, indicó que su renuncia que responde a circunstancias familiares posteriores al anuncio de su candidatura.

Maldonado indicó que presentó su renuncia ante el JEE de Lima 2 el pasado 2 de febrero y fue aceptada por el jurado en resolución de fecha dos días después, 4 de febrero.

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados Ahora Nación Antonio Maldonado

