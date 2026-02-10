Abogado de Ollanta Humala califica de cortina de humo requisa en Barbadillo: "Es un asunto político"

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En las últimas horas, los expresidentes recluidos en el Penal de Barbadillo se convirtieron en el centro de la polémica luego que se difundiera una serie de imágenes del interior del sus celdas gozando de privilegios que otros reos del país no cuentan. Uno de los que fue revisado por agentes del INPE fue Ollanta Humala quien actualmente cumple una condena por el delito de lavado de activos.

Es una cortina de humo

En medio de esta polémica, Exitosa conversó con el abogado del expresidente de la República durante el periodo 2011-2016, Wilfredo Pedraza, para conocer su sensación respecto a este tema. El también exministro fue tajante en asegurar que todo esto es parte de un plan de distracción para evitar que se siga hablando de las polémicas que rodean al presidente José Jerí.

"A mi me parece que se ha hecho con un propósito deliberado de afectar la dignidad de quienes están en el Penal de Barbadillo. Nada de lo que está en ese penal está prohibido ni ha ingresado clandestinamente, todo ha ingresado previo permiso a la autoridad", indicó.

Seguidamente, calificó esta requisa al interior del Penal de Barbadillo como cortina de humo ya que ingresaron a las celdas en repetidas ocasiones y al último tomaron las fotografías y videos que luego salieron a la luz.

En diálogo con Exitosa, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, tras la requisa en el penal de Barbadillo, consideró que la medida busca generar una cortina de humo por parte del Gobierno de José Jerí.



"Veo un animo de afectarlos y generar una cortina de humo de parte de quienes promovieron esta publicación que desde mi experiencia en penales es un poco inédito", añadió.

Atentan contra la dignidad de los presos

En esa misma línea, el exjefe del INPE indicó que los artículos encontrados al interior de Barbadillo no son para nada irregulares ya que cada uno de ellos ingresó con el permiso respectivo de las autoridades.

Además, indicó que esta indicación es solo para afectar la dignidad de los expresidentes, además de intentar distraer la atención de la opinión pública.

"Esto es un asunto político del más alto nivel, no es circunstancial que el sábado hubiera una requisa, el domingo nuevamente y el domingo en la noche regresaran para hacer los videos y fotografías. Lo decidieron y me parece muy claro el sentido político de esta situación bajo la excusa de una cárcel dorada que de dorada no tiene nada", finalizó.

