Elecciones 2026: Antonio Maldonado renuncia a su candidatura por Ahora Perú como senador

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 aceptó la renuncia de Antonio Maldonado Paredes, quien era candidato al Senado por el partido político Ahora Nación, liderado por Alfonso López-Chau. La decisión fue formalizada mediante una resolución en la que se precisa que la solicitud presentada cumple con todos los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa electoral vigente.

Maldonado Paredes, abogado de profesión y exprocurador Anticorrupción, ocupaba el número 7 en la lista al Senado para el distrito electoral único. En su solicitud, el excandidato señaló que su decisión responde a "razones estrictamente personales", sin brindar mayores detalles sobre los motivos de fondo.

La renuncia fue aceptada por el JEE (Jurado Electoral Especial)

La dimisión fue presentada ante el JEE de Lima Centro 2 el pasado 2 de febrero y posteriormente publicada tanto en el portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como en el panel informativo del propio jurado electoral.

En el documento presentado, Maldonado expresó lo siguiente:

"Que, reuniendo los requisitos exigidos por la ley y al amparo de la normativa vigente, en mi carácter de ciudadano postulando al cargo de Senador, por motivos estrictamente personales, y por así convenir a mis intereses, me permito renunciar a la candidatura por la que fui postulado por la referida Organización Política, para contender en el proceso electoral ordinario de Elecciones Generales 2026".

Otra salida en la lista

La salida de Maldonado no fue la única registrada en la lista de Ahora Nación. El Jurado Electoral Especial también aceptó la renuncia de Rodil Tello Espinoza, quien postulaba al Senado con el número 9.

En su carta, Tello Espinoza indicó que su decisión responde a motivos estrictamente personales y sobrevinientes, ajenos al proceso electoral y sin relación con el partido político. En el documento dejó constancia de que su renuncia fue libre y voluntaria:

"Declaro, bajo responsabilidad, que esta renuncia se formula de manera libre, consciente e informada, sin mediar coacción, inducción ni condicionamiento de ninguna naturaleza, y con pleno respeto al marco constitucional, legal y reglamentario que rige el sistema electoral peruano, resguardando la transparencia, la legalidad y el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026".

Asimismo, precisó:

"Renuncio de manera expresa, definitiva e irrevocable a todo derecho, prerrogativa, expectativa o beneficio derivado de la referida candidatura, comprometiéndome a no realizar acto alguno que pueda generar confusión respecto de mi condición de candidato ante la ciudadanía, la autoridad electoral, la organización política o terceros, reafirmando mi respeto por el sistema electoral y por las competencias del Jurado Nacional de Elecciones".

Estas dos renuncias representan un nuevo ajuste en la lista senatorial de Ahora Nación a pocos meses del proceso electoral. Si bien ambos excandidatos señalan motivos personales, las salidas obligan al partido a reorganizar su propuesta y refuerzan la atención sobre la estabilidad de las listas en un contexto electoral marcado por cambios constantes.