JEE inicia proceso sancionador contra José Williams y podría excluirlo de Elecciones 2026: Avanza País responde

Este martes 10 de febrero, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 dispuso el inicio de un proceso sancionador contra el candidato presidencial José Williams, de Avanza País, por presunta omisión en su hoja de vida. Por ello, podría ser excluido.

Mediante la Resolución N° 01059-2026-JEE-LIC1/JNE, el JEE dispuso que se inicie el procedimiento debido a que Williams, también congresista, habría omitido información obligatoria en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), según la Ley de Organizaciones Políticas.

Ello se refiere a la posible falta de registro de una sentencia condenatoria relacionada con un delito doloso, lo cual es una obligación en la normativa electoral.

Es importante recordar que, en 2006, Williams fue acusado de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado cuando era presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por lo que le fueron retenidas cinco cuentas bancarias.

Asimismo, cuando fue jefe de la operación Chavín de Huántar, realizada en 1997 con el objetivo de rescatar a rehenes cautivos del grupo terrorista MRTA, algunos informes señalan que cierto número de subversivos fueron ejecutados luego de haberse rendido.

Esta presunta omisión puede conllevar la causal de exclusión prevista en el artículo 43 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2026.

Por su parte, el partido político Avanza País se pronunció respecto al fallo del JEE, denunciando una persecución contra Williams y el partido, y recordando que "han transcurrido casi 30 años desde la Operación Chavín de Huántar".

"El JEE de Lima Centro 1 pretende excluir al General José Willams por su participación en dicho operativo, en una decisión que consideramos injusta y desproporcionada dentro de un proceso en el que, una vez más, se intenta presentar a los héroes como villanos", aseveraron.

Partidos que renuncien a franja electoral NO podrán contratar propaganda en medios

A dos meses de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que si los partidos políticos renuncian a la franja electoral, no podrán contratar propaganda en medios de comunicación de radio y televisión, ni acceder al financiamiento público.

"Solamente por franja electoral las organizaciones políticas pueden contratar propaganda electoral; en tanto y en cuanto renuncien a este derecho, estas organizaciones políticas no podrían contratar de manera directa con su propio peculio tanto a radio como televisión", detalló la vocera Karina Rivera.

Asimismo, aclaró que esa misma restricción no aplica a redes sociales, por lo cual los partidos y candidatos sí podrían usarlas para difundir sus propuestas en plataformas digitales.