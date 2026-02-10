Estados Unidos: Trump amenaza con medidas "muy duras" si fracasan negociaciones con Irán

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán en medio del proceso de negociación que ambos países retomaron para frenar una posible escalada militar. El mandatario aseguró que, si no se logra un entendimiento, su gobierno adoptará medidas "muy duras" y confirmó que analiza enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente.

"O llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro, estamos considetando enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente" declaró.

Actualmente, Estados Unidos ya tiene un grupo aeronaval desplegado en la zona, lo que ha incrementado la tensión. La posibilidad de un nuevo envío refuerza la señal de presión en medio de las conversaciones indirectas con Teherán, que cuentan con la mediación de Omán.

Respuesta desde Medio Oriente

El portavoz iraní del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, informó que los contactos recientes permitieron avanzar.

"El resultado de los contactos mostró que existe entendimiento y consenso para continuar el proceso diplomático", señaló.

También indicó que la visita a Omán del asesor Ali Larijani estaba prevista y que luego seguirá una gira por Qatar.

Mientras tanto, imágenes satelitales analizadas por autoridades estadounidenses detectaron mayor movimiento militar en bases de la región. En la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, fuerzas de Estados Unidos comenzaron a colocar misiles en lanzadores móviles para responder con rapidez ante una posible escalada.

Uno de los principales desacuerdos es el alcance del acuerdo. Washington quiere incluir el programa de misiles balísticos iraní, mientras que Teherán rechaza ese punto y sostiene que su capacidad de defensa no es negociable. Baghaei cuestionó la influencia de Israel y afirmó:

"Estados Unidos debe actuar de manera independiente de presiones extranjeras, especialmente de las presiones israelíes, que ignoran los intereses de la región e incluso los de Estados Unidos".

Otro tema clave es el enriquecimiento de uranio. Estados Unidos exige que Irán renuncie a sus reservas enriquecidas al 60 %. Desde Teherán respondieron: "La posibilidad de diluir el uranio enriquecido al 60 % depende de que, a cambio, se levanten todas las sanciones", dijo Mohammad Eslami.

El vicepresidente JD Vance sostuvo: "Creo que el presidente Trump será quien tome la determinación final sobre dónde trazamos las líneas rojas en las negociaciones".

En este escenario, ambas partes mantienen el diálogo, pero también elevan su capacidad militar. El resultado dependerá de si logran un punto medio entre sanciones, límites nucleares y misiles. Si no hay acuerdo, la tensión podría crecer con rapidez.