Crisis por combustible: Venezuela suspende temporalmente los vuelos hacia Cuba y Nicaragua

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La aerolínea estatal de Venezuela, CONVIASA, anunció la suspensión temporal de vuelos comerciales hacia la Cuba y Nicaragua. La disposición respondería a una alerta sobre el suministro de combustible para aeronaves.

CONVIASA suspende vuelos a Cuba y Nicaragua

La crisis en combustible afectan nuevos servicios en Cuba y Nicaragua. Ahora, la aerolínea estatal venezolana CONVIASA suspenderá temporalmente la ruta ruta Caracas-La Habana-Managua, una conexión altamente usada por los cubanos hacia su trayecto hacia Centroamérica.

El anuncio se da tras el bloqueo petrolero y el endurecimiento de sanciones impuestas desde Estados Unidos hacia la isla, lo que ha generado la suspensión de servicios de transportes terrestres y ahora aéreos.

Además, recientemente se confirmó de manera oficial que los aeropuertos internacionales de Cuba estarán sin combustible para los aviones por un periodo de un mes.

El aviso fue emitido por el Aeropuerto Internacional José Martí donde indica que no habrá combustible para aeronaves en terminales claves como La Habana, Varadero, Santa Clara, Holguín y Santiago de Cuba, entre otras.

De acuerdo a un comunicado de la propia aerolínea, la decisión responde a "causas externas" por una alerta de la autoridad aeronáutica cubana sobre el suministro de combustible. Con ello, la conexión internacional hacia Cuba y Nicaragua se ve cada vez más limitada.

Comunicado de CONVIASA

La aerolínea informó que los vuelos que cuenten con esa ruta serán reprogramados entre el 10 y 19 de febrero del presente año, sin embargo no indicó la situación de los pasajeros que cuentan con vuelos fuera de esas fechas.

Transporte público en La Habana se suspende

No solo son las aeronaves, también el transporte público. Cuba atraviesa una grave crisis por el petróleo que ha generado la suspensión de servicios básicos en toda la isla.

El Transporte Público Urbano de La Habana informó la suspensión de servicios de ciertos microbuses que operan en la capital de la isla indicando que se daría un servicio parcializado debido a que no se puede garantizar los recorridos de ninguna ruta principal, alimentadora o complementaria "en ninguna terminal".

La afectación al país cubano corresponde con el anuncio de Donald Trump tras asegurar ante medios de prensa que "Cuba está a punto de caer". Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel se ha pronunciado ante la crisis.

La suspensión de vuelos y del servicio de transporte público en Cuba evidencia la crisis por la falta de combustible que enfrenta. Así, la aerolínea estatal de Venezuela anunció vuelos hacia la isla y Nicaragua.