Gobiernos Regionales anuncian paro de 48 horas por la Nueva Carretera Central

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La mesa técnica macrorregional por la Nueva Carretera Central "Daniel Alcedes Carrión", integrada por representantes de Junín, Pasco, Huancavelica y otras regiones del centro del país, anunciaron un paro nacional de 48 horas para los días 18 y 19 de febrero. La medida fue adoptada luego de que el Gobierno dejara sin efecto el contrato con el gestor técnico designado por Francia en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G), que tenía a su cargo la asistencia para el desarrollo de la obra.

Durante la reunión realizada este martes 10 de febrero en la Cámara de Comercio de Huancayo, participaron autoridades regionales, gremios, organizaciones sociales y frentes de defensa de Junin, Huancavelica, Huánuco y Pasco. En ese espacio se rechazó también la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de ejecutar el proyecto bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

El pedido de las autoridades regionales

Los representantes y titulares de las regiones asistentes exigieron que se respete el acuerdo con Francia y que se asignen no menos de S/1.200 millones en el presupuesto de este año. Recordaron que la PMO francesa solicitó inicialmente S/1250 millones para iniciar este año con obras clave como el túnel Pariachi, en Ate, y el túnel en Ticlio. Sin embargo, Provías Nacional redujo el pedido a S/900 millones, luego a S/ 500 millones ante el MEF, y finalmente el Congreso aprobó solo S/190 millones para este 2026.

El representante de Junín pidió el inicio inmediato de los tramos prioritarios y mayor claridad técnica sobre la decisión adoptada por el ejecutivo.

"Rechazamos rotundamente la nulidad del contrato (G2G). El proyecto debe seguir según su etapa programada, debe de cumplirse estrictamente y llegar al 2031 con nuestra autopista", enfatizó.

Por otro lado, la ministra de Economía, Denisse Mirsalles, afirmó que financiar la obra únicamente como proyecto público podría llevarla al fracaso. Indicó que una infraestructura valorizada en cerca de S/24.000 millones no sería viable solo con recursos del Estado y que debe generar ingresos propios mediante "centros de peaje, de servicios u otros mecanismos financieros que permitan hacer viable la obra".

El gobernador regional de Junín, Zózimo Cárdenas, sostuvo que el proyecto ya está en fase de inversión y que se han ejecutado más de S/ 600 millones en estudios y liberación de predios. Además, cuestionó la resolución del contrato con Francia, al considerar que pone en riesgo la continuidad de la carretera.

El conflicto revela una fuerte diferencia entre el Ejecutivo y las regiones sobre cómo financiar y ejecutar una obra clave para el centro del país. Mientras el Gobierno apuesta por un esquema mixto que asegure recursos, las autoridades regionales temen retrasos y exigen que se respete el plan inicial. El paro anunciado podría marcar un nuevo punto de tensión en torno a uno de los proyectos viales más importantes del país.