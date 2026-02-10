Revelan primeras imágenes detrás de cámaras de la esperada biopic de Michael Jackson

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La espera por la biopic de Michael Jackson acaba de volverse aún más emocionante. Un nuevo clip a modo de avance detrás de cámaras, difundido esta semana por Universal Pictures, ofrece a los seguidores del "Rey del Pop" un vistazo íntimo al proceso de rodaje y a la sorprendente interpretación de Jaafar Jackson, sobrino del legendario artista.

En el primer día de filmación, el director Antoine Fuqua no ocultó su entusiasmo al ver cómo Jaafar encarnaba a Michael con precisión y carisma. "Este tipo lo hizo genial", comentó mientras observaba al actor moverse con la chaqueta negra ajustada, los guantes brillantes y los cinturones que evocan el estilo inconfundible del cantante.

La transformación de Jaafar

Aunque Jaafar, de 39 años, confesó que nunca soñó con ser actor ni con interpretar a su tío, aseguró que encarnar a Michael se convirtió en una vocación. "Sabía que debía empezar desde las raíces y encontrar esa autenticidad", explicó.

El clip también lo muestra perfeccionando los pasos de "Thriller", uno de los éxitos más emblemáticos de Jackson, con una dedicación que ha sorprendido a los cineastas y al público.

El actor, hijo de Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael, destacó que durante el rodaje sintió un profundo cariño por su tío y que ese mismo sentimiento se reflejó en todo el equipo. "Todos querían poner el corazón y el alma en esta película", afirmó, dejando claro que el proyecto busca honrar la memoria del artista más allá de la música.

Una película para los fans

La productora Lionsgate describe Michael como un retrato completo de la vida y legado del cantante, mostrando su historia desde el descubrimiento de su voz hasta su ascenso como uno de los artistas más grandes del mundo. El estreno está programado para el 24 de abril de 2026, fecha que ya marca el calendario de millones de seguidores que esperan revivir la magia del ídolo.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009, a los 50 años, pero su influencia sigue intacta. Esta biopic promete ser más que una película: será un homenaje vibrante que permitirá a los fans reencontrarse con la esencia del "Rey del Pop" y descubrir aspectos íntimos de su vida que marcaron la historia de la música.