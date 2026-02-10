JNE fija este miércoles 11 de febrero como fecha final para la renuncia de candidatos

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que este miércoles 11 de febrero vence el plazo para que los candidatos puedan renunciar a sus postulaciones en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La fecha también marca el límite para que los partidos políticos soliciten el retiro de fórmulas presidenciales o de cualquiera de los postulantes que integran sus listas al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

¿Cómo es el procedimiento?

De acuerdo con el cronograma electoral oficial, la renuncia debe presentarse de manera personal y por escrito ante el Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente. El secretario del órgano electoral certificará la firma del postulante. En caso de contar con firma digital, el procedimiento puede realizarse de forma virtual.

Los partidos políticos, por su parte, pueden solicitar el retiro de candidatos o fórmulas completas. Este trámite debe ser presentado por el personero legal ante el JEE competente, acompañado de documentos que acrediten la decisión conforme al estatuto de la organización y respetando el debido proceso interno.

En caso de desacuerdo con lo resuelto por los Jurados Electorales Especiales, las decisiones pueden ser apeladas ante el Pleno del JNE, que revisará el caso en última y definitiva instancia.

La renuncia de Antonio Maldonado

En este mismo contexto, se conoció la reciente renuncia del exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado Paredes a su candidatura al Senado por el partido Ahora Nación, pedido el cual ya fue aceptado por el Jurado Especial Electoral de Lima Centro 2.

Maldonado, quien postulaba con el número 7 en el distrito electoral único, presentó su dimisión el pasado 2 de febrero ante el JEE Lima Centro 2, alegando motivos "estrictamente personales". Sin embargo, y en diálogo con Exitosa, precisó que aún no ha renunciado al partido.

El colegiado electoral aceptó su solicitud mediante la Resolución N.° 00440-2026-JEE-LIC2/JNE, confirmando que la renuncia se realizó dentro del plazo previsto en el reglamento electoral. Maldonado aclaró que su decisión no obedeció a discrepancias políticas con la agrupación liderada por Alfonso López-Chau, sino a razones personales que lo llevaron a apartarse de la contienda.

El JNE recordó que el cumplimiento del cronograma es obligatorio para la validez de los trámites electorales. Con 36 organizaciones políticas inscritas para participar en los comicios del 12 de abril de 2026, cualquier modificación por renuncia o retiro debe realizarse dentro del plazo fijado, garantizando así la transparencia y orden del proceso electoral.