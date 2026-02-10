Transportes Guadulfo Silva Carbajal SUSPENDE servicio tras asesinato de su chofer: Tres rutas afectadas

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La criminalidad sigue golpeando al transporte. Días después del asesinato de uno de sus choferes en pleno servicio, la reconocida empresa de transporte Guadulfo Silva Carbajal, de ruta 104, anunció la suspensión temporal de sus servicios hasta que se garantice su seguridad.

Transportes Guadulfo Silva Carbajal suspenden servicio tras asesinato de chofer

Según información preliminar, la empresa ha decidido paralizar sus servicios hasta que se puedan esclarecer los hechos e identificar a los responsables en torno al fatídico hecho que aun enluta a los transportistas.

En ese sentido, sus puertas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. La situación resulta preocupante para miles de pasajeros que se movilizan mediante sus buses. Estas personas, a partir de hoy, deberán encontrar otras alternativas que podrían llevarles más tiempo para llegar a sus destinos.

Las rutas afectadas son: Pucusana - San Miguel, San Bartolo - San Miguel y Pachacámac - Breña.

Sicarios asesinan a chofer de bus de Transporte Guadulfo Silva Carbajal.

El pasado viernes 6 de febrero, aproximadamente a las 11:00 p.m., un chofe de la ET Gusica fue atacado a la altura del puente peatonal Llanavilla, en la carretera Panamericana Sur. El conductor se encontraba en servicio aun.

Según versiones iniciales de la empresa, el atentado estaría vinculado a un presunto caso de extorsión. Sin embargo, esto aun viene siendo materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Chofer asesinado en Santa Anita sería extorsionador

El pasado sábado 7 de febrero, se produjo un nuevo hecho delictivo que también enlutó el gremio de transporte público. Un conductor de la empresa Transporte Pesqueros fue cruelmente asesinado de más de siete balazos por presuntos extorsionadores en Santa Anita.

Pese a que testigos y vecinos del lugar intentaron auxiliar a la víctima, el hombre perdió la vida al llegar al Hospital Hipólito Unanue sin signos de vida. A partir de ahí, sus compañeros de trabajo y familiares exigieron a la PNP accionar de manera inmediata para dar con la captura del responsable de esta muerte.

Sin embargo, la víctima, Bonet Mirabal Camones, de 31 años, no habría sido asesinado por negarse al pago de cupos, sino por estar ligado a una banda de extorsionadores quienes estarían amenazando a la propia empresa donde laboraba, según informó el general Víctor Revoredo.

Uno de los factores clave para llegar a esta conclusión fue que una de las líneas telefónicas responsables de coaccionar a las empresas, está registrada a su nombre, por lo que ahora el móvil del crimen sería el ajuste de cuentas.

Tras el asesinato de uno de sus choferes a manos de sicarios el pasado viernes, la empresa de transporte Guadulfo Silva Carbajal anunció la suspensión temporal de sus actividades hasta garantizar su seguridad.