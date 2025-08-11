RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Responde con todo

Ministro de Transportes niega acoso a la Municipalidad de Lima: "Cumplan con las normas"

César Sandoval, titular del MTC, descartó tajantemente cualquier tipo de acoso hacia la Municipalidad de Lima luego que se abriera un proceso sancionador de S/160 millones hacia la comuna limeña.

Titular del MTC niega acoso a la Municipalidad de Lima.
Titular del MTC niega acoso a la Municipalidad de Lima. (Foto: Composición Exitosa)

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/08/2025

Desde hace algunas semanas, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y el acalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, han sostenido un enfrentamiento mediático que ha llegado incluso a la vía legal.

Todo inicio cuando el burgomaestre arremetió contra el MTC tras acusarlos de no darle las facilidades para poner en funcionamiento el tan anunciado tren Lima-Chosica tras recibir la donación desde Estados Unidos de la empresa Caltrain. En los últimos días, la pulla se agravó luego que la cartera liderada por Sandoval Pozo iniciara un proceso sancionador contra la comuna limeña por un total de 160 millones de soles.

Titular del MTC descarta acoso a la MML

Como era de esperarse, la Municipalidad de Lima respondió a este castigo impuesto, por irregularidades cometidas en la construcción de la Vía Expresa Sur, asegurando que existe un acuso por parte del Ministerio de Transportes por este enfrentamiento mediático que sostienen.

Ahora, el titular del MTC, César Sandoval Pozo, se pronunció al respecto rechazando cualquier tipo de ensañamiento hacia el municipio capitalino. Incluso, aseguró que otras comunas y hasta un gobierno regional han sido sancionados. Por último, hizo un llamado a que cumplan las normas para evitar cualquier tipo de inconveniente.

"No solamente es la Municipalidad de Lima la que ha recibido fiscalización y sanciones, son más de 11 de distritos y hasta gobiernos regionales, así que no hay ningún acoso. Los llamo a que eviten de cometer errores, que eviten cometer faltas, que cumplan con las normas y procedimientos y verán que no existe ningún acoso", indicó.

Siéntense a coordinar

En otro momento de su pronunciamiento, el integrante del Consejo de Ministros lamentó la actitud del alcalde de Lima y otros funcionarios de la Municipalidad por haberse retirado de las mesas de diálogo sobre el tren Lima-Chosica.

De acuerdo a sus declaraciones, su cartera estás más que dispuesta a ayudar a sacar adelante este proyecto pese a lo dicho por López Aliaga.

"Para eso le tendemos la mano a la Municipalidad. ¿Necesita funcionarios competentes? Lo vamos a ayudar ¿Necesitan asesoría? Lo vamos a ayudar ¿Necesitan sacar adelante el tren? Hay propuestas técnicas que hemos hecho, pero no se sientan a la mesa. ¿Por qué no se sientan a exponer sus puntos de vista?", añadió.

De esta manera, César Sandoval Pozo, ministro de Transportes y Comunicaciones, rechazó tajantemente que exista un acoso hacia la Municipalidad de Lima tras sanción de 160 millones de soles.

