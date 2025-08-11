Selección Peruana: FPF confirmó fecha para los amistosos ante Rusia y Chile en noviembre

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan dos fechas para que las Eliminatorias Sudamericanas lleguen a su fin y, a pesar de la complicada posición en la tabla, la Selección Peruana cuenta con una chance ínfima para clasificar al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Pero a la par de ello, la Federación Peruana de Fútbol ya viene planificando lo que será el siguiente proceso por lo que se ha confirmado lo que ya se venía rumoreando desde hace semanas. En el mes de noviembre, el combinado patrio disputará dos amistosos en Rusia ante el país anfitrión y ante el primer eliminado de las Clasificatorias de esta parte del mundo: Chile.

Fechas confirmadas para enfrentar a Rusia y Chile

De momento, todo hace indicar que Oscar Ibáñez será el entrenador de la Selección Peruana para estos encuentros de preparación los cuales servirán para iniciar el próximo ciclo pensando en la Copa del Mundo del 2030.

Mediante un comunicado en su web oficial, la FPF indicó las fechas para estos encuentros. En primer lugar, el partido ante Rusia se jugará el miércoles 12 de noviembre en el Estadio Gazprom Arena de San Petesburgo.

Casi una semana después, se llevará a cabo una nueva edición del Clásico del Pacífico entre Perú y Chile el cual se jugará el martes 18 del mismo mes en el Estadio Fisht de Sochi. Eso sí, el pronunciamiento no detalla la hora de ambos encuentros, ni la señal de TV en la que podrán ser vistos.

Jean Ferrari fue presentado como nuevo director general

Como es sabido, la Federación Peruana de Fútbol se encuentra atravesando por una reestructuración en varios puestos claves. Justamente, el pasado 1 de agosto, Jean Ferrari fue presentado como nuevo director general de la entidad para sacar adelante los proyectos de los próximos años.

Durante su presentación pública, el exmandamás de Universitario señaló estar feliz de asumir un reto de este tamaño y aseguró que siempre fue uno de sus sueños trabajar al lado de la Bicolor.

"Uno siempre sueña con llegar a lo más alto que es la selección peruana. Espero empezar una reestructuración y le doy gracias a Agustín Lozano por la confianza. Hay mucho trabajo, mucho por hacer. Seguramente será un antes y un después", indicó aquella vez.

De esta manera, la FPF confirmó que la Selección Peruana jugará el miércoles 12 de noviembre ante Rusia y el martes 18 ante Chile por la fecha FIFA de noviembre.