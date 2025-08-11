Impacto de un rayo causó estragos en Estados Unidos: Descarga interrumpió suministro eléctrico por horas

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En la autopista 17 de Mount Pleasant, un pequeño pueblo del condado de Charleston, estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, se registró el impacto de un rayo que provocó la interrupción del suministro eléctrico por horas. La descarga captada en video, mostró la fuerza de la naturaleza, al destruir fácilmente un cableado de la carretera.

Rayo destruyó con facilidad cables eléctricos

Las imágenes grabadas desde la cámara de un vehículo que iba por esta vía, muestra el momento exacto en el que el impacto da contra dos cables que se encontraban a los lados de ambos sentidos. Esto provocó que de inmediato los semáforos dejaran de funcionar, afectando al tránsito vehicular en el sector.

🇺🇸 | Un potente rayo cayó esta mañana en Mount Pleasant, Carolina del Sur, causando cortes de energía y retrasos en el tráfico.pic.twitter.com/3mmuYsaQNw — UHN Plus (@UHN_Plus) August 11, 2025

Sobre este hecho, la policía de Mount Pleasant, informó que la línea eléctrica se interrumpió en la autopista 17 antes del mediodía, a la altura del bulevar Shelmore. Además, el tráfico se tuvo que desviar hacia la vía de acceso cercana al bulevar Johnnie Dodds. Solicitaron a las personas a evitar pasar por la zona lo menos posible.

¡Demasiada emoción para un lunes! El rayo provocó cortes de luz y retrasos en el tráfico. Por suerte, nadie resultó herido y Dominion Energy respondió rápidamente, restableciendo la electricidad y retirando los cables caídos", comunicó la policía local en su cuenta oficial de X.

Compañía a cargo reestableció el servicio

Por su parte, la empresa Dominion Energy, también informó al respecto. Ante esta descarga natural, personal técnico llegó hasta la zona para encargarse de la reparación de las conexiones. El portavoz de la compañía, Paul Fischer, manifestó que unos 600 usuarios se quedaron sin energía eléctrica.

"Los equipos de servicio respondieron a un cable caído en la autopista 17 y Shelmore Blvd. en Mt. Pleasant, donde un rayo dañó nuestros equipos aéreos. Aproximadamente 600 clientes se encuentran sin electricidad en la zona. Manténgase seguro y alejado de los cables caídos", sostuvo el representante de la firma.

UPDATE: Power restored at approximately 2 p.m. following repairs at Johnnie Dodds and S. Shelmore Blvd. #chsnews https://t.co/VfDwAxV3Cl pic.twitter.com/FlW535E306 — Paul Fischer (@PaulDomEnergy) August 11, 2025

Horas después, Fischer actualizó la información y confirmó que el servicio había sido reestablecido. Sin embargo, vecinos de Hobcaw Creek, detrás de la terminal Wando Welch, informaron que alrededor de 277 clientes seguían experimentando cortes en Hidden Boulevard.

De esta manera, la ferocidad de la naturaleza otra vez quedó registrada, con un rayo que causó la interrupción del suministro eléctrico en un pequeño pueblo en los Estados Unidos. No obstante, la rápida reacción de la empresa a cargo, permitió el restablecimiento del servicio.