Juan Reynoso advierte sobre un cambio en su presentación en Melgar: "Soy más emocional"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este lunes 11 de agosto, el FBC Melgar presentó oficialmente a Juan Reynoso como su nuevo entrenador. En la conferencia de prensa que brindó el 'Cabezón', expresó su emoción por regresar al cuadro rojinegro, al que calificó como "su casa" y manifestó un cambio en su personalidad.

Reynoso pide unidad en Melgar

Durante su presentación, el ex entrenador de la selección peruana habló sobre un rasgo necesario para levantar el momento adverso que atraviesa el cuadro arequipeño. La unidad, que aparentemente ha estado ausente en los últimos meses y no ha ayudado a conseguir resultados positivos.

"Hoy necesitamos integrar todas las estructuras del club como una sola. Unificar las metodologías, las exigencias, porque eso va a hacer que Melgar venda más jugadores. Un club que no es de los grandes, que no tiene la vitrina de los otros, pero ha sido el más constante. Eso al final no lo valoramos", manifestó el 'Cabezón'.

🔴⚫️ JUAN REYNOSO: "ESTOY EMOCIONADO DE VOLVER A MI CASA. VAMOS A COMPETIR, NOSOTROS HAREMOS NUESTRO TRABAJO, PERO TAMBIÉN DEPENDE DE LOS QUE ESTÁN ARRIBA SE CAIGAN"

🔸El nuevo técnico de Melgar se refirió a las posibilidades de pelear el título; "Somos gente de retos, me gustó... pic.twitter.com/whKzKMSHwk — Daniel Rodríguez Hinojosa (@danielfrh11) August 11, 2025

Sobre él mismo, el estratega manifestó que ha cambiado durante el tiempo que dejó de entrenar y que ahora verán a una persona diferente. Además, hizo un acote sobre su sentir con Melgar y lo que significa para él volver a la institución.

"Van a encontrar un Juan Reynoso más emocional que el frío de hace algunos años. Estoy emocionado de volver a FBC Melgar. Yo vengo con el compromiso de quedarme para pelear la Copa Libertadores. Es emocionante ver el lugar que es tu casa, hoy el club es diferente y me alegra. Melgar es cuarto grande", indicó.

Melgar y un panorama complejo

El estratega nacional enfatizó que el 'dominó' deberá remar de abajo y que tiene esperanza en que la irregularidad de la Liga1 le permita ascender posiciones, pelear por el Clausura y asegurar uno de los tres cupos que quedan disponibles para la próxima Copa Libertadores.

"Seguro vamos a competir, el problema es que ahora vamos a ir remando de atrás, pero estoy confiado que al ser este torneo tan irregular, alguno nos dé alguna chance de meternos entre los cuatro primeros y ver que pasa. Cada día será un reto. Hay buen plantel individual, pero no están jugando como equipo", precisó.

Por el momento, Melgar marcha en el decimotercer lugar del Clausura con cinco puntos en cinco fechas. En el acumulado, es séptimo con 36 unidades, a nueve del cuarto que es Alianza Lima.

De esta forma, Juan Reynoso volvió a Melgar con la ilusión de revertir la situación. Sobre sí mismo, expresó en su presentación que es alguien más emocional, a diferencia de la imagen fría que dejó en otros años.