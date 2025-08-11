Netanyahu contra la ONU: Primer ministro defiende escalada militar en Gaza ante la condena internacional

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión entre Israel y Palestina crece. En reciente conferencia de prensa, el primer ministro Benjamin Netanyahu, defendió el plan para tomar toda la Franja de Gaza, mientras que la ONU condena la escalada y advierte sobre una "calamidad".

Netanyahu dispuesto a tomar Gaza

Frente a medios internacionales, el jefe de gobierno israelí, expresó su determinación para tomar la ciudad principal del enclave, como medida para acelerar el fin del conflicto. Esto frente a la condena internacional de varios organismos y de personas en su propio territorio que se oponen a acciones más severas.

"Contrariamente a las falsas afirmaciones, esta es la mejor manera de terminar la guerra y la mejor manera de terminarla rápidamente. Así es como ponemos fin a la guerra", sostuvo Netanyahu.

Cabe recordar que en la madrugada del último viernes, el gabinete de seguridad israelí aprobó el plan para la toma del la franja. Esto con el fin de acabar con Hamas, liberar a los rehenes que están bajo su control y garantizar a los gazatís un gobierno que no los ponga en peligro y tampoco al país hebreo.

ONU y algunos países condenan a Netanyahu

El último domingo, la Organización de las Naciones Unidad (ONU), junto a países como el Reino Unido, Francia, Rusia y China, expresaron su oposición a la escalada. Esta postura indica que Israel cometerá más violaciones a los derechos humanos de consumarse.

"Si estos planes se implementan, probablemente desencadenarán otra calamidad en Gaza, con repercusiones en toda la región y causando más desplazamientos forzados, asesinatos y destrucción", expresó Miroslav Jenča, subsecretario general de la ONU en Europa, Asia Central y las Américas.

Gaza: 'This is no longer a looming hunger crisis - this is starvation', said @UNOCHA chief in Geneva, Ramesh Rajasingham, briefing the Security Council in emergency session Sunday. 'The situation is untenable.' pic.twitter.com/82NEJS9uP8 — UN News (@UN_News_Centre) August 10, 2025

Por su parte, el director de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Ginebra, Suiza, Ramesh Rajasingham, aseveró que lo que se vive en Gaza no es una crisis de hambre, sino una "hambruna, pura y simple".

Apoyo de Estados Unidos lo distancia de aliados

Mientras hay países miembros de la OTAN que condenan la escalada, Estados Unidos se empieza a queda solo en el respaldo que le da a Israel. Desde Washington aseguran trabajar para liberar a rehenes y acabar con Hamas. No obstante, critican las "mentiras" sobre el país hebreo, que solo prolongan el conflicto.

De esta forma, Benjamin Netanyahu defendió la decisión de tomar definitivamente Gaza con el incremento de las acciones militares. No obstante, la ONU encabeza la oposición internacional, que piden no agravar la situación en el enclave palestino.