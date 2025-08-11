Defensoría exige atención inmediata para menor que fue mordida por perro y no ha recibido vacuna antirrábica

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo recurrió, la tarde de este lunes 11 de agosto, a sus redes sociales para exigir la inmediata atención a una menor de edad que sufrió la mordedura de un perro, en la localidad de Pichari, en la región Cusco, hace cinco días. Después de cinco días, la víctima aún no recibe la ayuda necesaria para su tratamiento debido a que el nosocomio al que fue derivada no contaba con las vacunas antirrábicas necesarias para socorrerla.

Niña no recibió vacuna antirrábica

En su cuenta oficial de "X", la institución se pronunció al respecto de este caso y señaló que en el momento del accidente el centro de salud local no contaba con vacuna antirrábica humana, por lo que derivó a la niña de cinco años al hospital de Kimbiri. Sin embargo, la familia no tiene los recursos suficientes para trasladarse hasta dicho establecimento de salud.

#Vraem 🚨 Exigimos acciones inmediatas para garantizar atención a niña de 5 años atacada por un perro en #Pichari hace cinco días. Al momento del accidente, el centro de salud no contaba con vacuna antirrábica humana por lo que derivó el caso al hospital de Kimbiri. La familia no... pic.twitter.com/cgQ2F4ZXL8 — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) August 11, 2025

En esa línea, señalaron que pese a que sostuvieron una coordinación con la Red de Servicios de Salud Cusco y esta entidad se comprometió a gestionar el abastecimiento de vacunas antirrábicas, hasta el momento la menor no ha sido socorrida con dicho tratamiento.

"A pesar del tiempo transcurrido la víctima continúa sin recibir tratamiento oportuno, vulnerándose así su derecho de acceso a la salud. Por el contrario, al acudir al centro de salud de Pichari advertimos que en dicho establecimiento se publicita la semana de vacunación canina, pero al mismo tiempo se carece de vacunas para humanos", se lee en la publicación de la Defensoría.

Defensoría del Pueblo exhorta a que se agilicen acciones

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades correspondientes para que agilicen sus acciones para atender el caso y garantizar el suministro de vacunas antirrábicas en el centro de salud de Pichari, anunciando que continuará vigilando esta situación.

"Exhortamos a que se agilicen las gestiones tanto en el caso específico de la niña como a nivel general, a fin de que dicho establecimiento pueda contar con vacunas adecuadas. Nos mantendremos vigilantes y daremos seguimiento a este caso", puntualizó la institución.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el caso de una menor de edad de cinco años que fue mordida por un perro, en la localidad de Pichari, en la región de Cusco. Al respecto, la institución exhortó a las autoridades a que brinden y agilicen la ayuda necesaria para que la niña reciba vacuna antirrábica.