Esposa de Furrey comparte emotiva foto junto a él: "Tu amor es el mejor regalo"

11/08/2025

A pocos días de haber salido de su hospitalización en UCI, al ser atropellado en el distrito de La Victoria, Antonio Crespo, conocido popularmente en el mundo del streaming como Furrey, sigue en recuperación desde su hogar y comparte momentos emotivos al lado de su esposa, Giselle Minchola.

El retorno a un lugar importante

El último fin de semana, la querida pareja sorprendió y conmovió a sus seguidores de las redes sociales al retornar a un lugar que fue testigo de uno de los momentos más importantes de su relación. Así como lo leen, ambos estuvieron presentes en el mismo lugar en el que contrajeron matrimonio el año pasado y se juraron amor eterno.

Cabe destacar, que Giselle Minchola ha estado pendiente de la recuperación de Furrey, tras ser víctima de un atropello. De esta manera, demuestra el gran amor que tiene hacía él acompañándolo en un momento complicado.

Esposa de Furrey le dedica tiernas palabras a él

Giselle Minchola recurrió a su cuenta oficial de Instagram, en la que publicó una enternecedora fotografía junto a su esposo. En la instantánea aparecen los dos sentados y soriendo, reflejando el ameno momento que tuvieron.

Además, la pareja del integrante del canal de YoTube 'Todo Good', compartió la tierna imagen en sus historias de Instagram, junto a un sentido mensaje y la acompañó con la balada 'Yellow', de la banda inglesa Coldplay.

Mensaje de Giselle Minchola, esposa de Furrey

"De vuelta al jurar donde nos juramos amor eterno y también donde lloré muchas veces pidiéndole a Diosito que vuelvas conmigo. Y él me lo cumplió. Tu amor es el mejor regalo. Gracias por quedarte conmigo", se visualiza en la publicación de la esposa de Furrey.

Publicación se viraliza

Los seguidores de la pareja no demoraron en compartir mensajes alentadores hacía ellos por la complicada situación en la que aún se encuentran.

"Cada día veo a Furrey con mejor semblante", "Fuerza 'Furreyes', por ustedes creo en el amor", "Los adoro", "Qué lindo verlo mejor", "Cuánto milagro hay en esa foto", "El amor todo lo puede", "Fuerza y sigue adelante Furrey", expresaron los cibernautas.

De esta manera, Giselle Minchola publicó una amena fotografía junto a su esposo Antonio Crespo, conocido popularmente como Furrey, que enterneció las redes sociales. Debido a que, él atraviesa un proceso de recuperación tras ser atropellado en La Victoria, y verlo más estable es agradable para sus miles de seguidores.